۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

سرپرست بهزیستی بوشهر: دشتستان و دشتی پیرترین شهرستان‌های استان هستند

بوشهر- سرپرست اداره کل بهزیستی استان بوشهر گفت: دشتستان و دشتی پیرترین شهرستان‌های استان محسوب می‌شوند و شهرستان کنگان جوان‌ترین شهرستان استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری هشتم تا چهاردهم مهرماه به عنوان هفته گرامیداشت سالمند اظهار کرد: شعار امسال برنامه‌های این هفته «حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام‌های محله محور» است.

وی با اشاره به اقدامات دبیرخانه شورای ملی سالمندان، افزود: با درک این تحول جمعیتی، اقدامات ملی مهمی در حال پیگیری است که از جمله آن‌ها می‌توان به تدوین و ابلاغ «سند ملی سالمندان» و همچنین «سند راهبردی محیط دوستدار سالمند با محورهای هشت‌گانه» اشاره کرد.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، جمعیت سالمندان کشور تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید و این زنگ خطری است که زیرساخت‌های مربوطه باید به شکل جدی پیگیری و محقق شوند.

وی افزود: مهم‌ترین پیگیری در حوزه قانون‌گذاری، تدوین «لایحه حمایت از حقوق سالمندان» است که جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و امیدواریم با تصویب آن، گام بلندی در حفظ کرامت، حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان ارشد برداشته شود.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر به تشریح وضعیت جمعیتی استان پرداخت و گفت: از جمعیت یک میلیون و ۳۸۵ هزار و ۲۸۳ نفری استان بوشهر، تعداد ۱۱۴ هزار و ۸۸۸ نفر را سالمندان تشکیل می‌دهند که این میزان معادل ۹.۸ درصد از کل جمعیت استان است.

وی با بیان اینکه شیب سالمندی در تمام شهرستان‌ها یکسان نیست، ادامه داد: هم‌اکنون شهرستان‌های دشتستان و دشتی با ۱۱ درصد، پیرترین شهرستان‌های استان محسوب می‌شوند و در مقابل، شهرستان کنگان با ۸.۴ درصد، جوان‌ترین شهرستان استان است.

اسکندری ادامه داد: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۱۰۷ نفر از سالمندان استان تحت پوشش خدمات تخصصی بهزیستی قرار دارند که این آمار، ۱.۴ درصد کل جمعیت استان و ۱۲ درصد از جامعه سالمندان استان بوشهر را در بر می‌گیرد و این سازمان متعهد به ارتقای کمی و کیفی این پوشش است.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان بوشهر در تشریح برنامه‌های این هفته گفت: در راستای گرامیداشت هفته سالمند و تکریم مقام شهروندان ارشد، برنامه‌های فرهنگی و تفریحی متعددی از جمله طرح «پیوستن رود به دریا» که با حضور ارزشمند پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در مدارس در کنار نوه‌هایشان برگزار می‌گردد، به اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: خدمات سازمان صرفاً حمایتی نیست، بلکه کاملاً تخصصی و مبتنی بر کرامت انسانی است که میتوان به برنامه هایی همچون اجرای طرح محیط دوستدار سالمند در چهار مرحله در شهر بوشهر، تجهیز و نظارت بر مراکز نگهداری شبانه‌روزی سالمندان،ارائه خدمات ویزیت در منزل و همچنین خدمات مراقبتی در منزل به سالمندان نیازمند،تأمین انواع وسایل کمک توانبخشی نظیر ویلچر، سمعک،پرداخت مستمری، هزینه‌های نگهداری، بهداشتی و درمانی و اجرای طرح‌های پیشگیری از بیماری‌های دوران سالمندی عنوان کرد.

