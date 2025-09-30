به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری هشتم تا چهاردهم مهرماه به عنوان هفته گرامیداشت سالمند اظهار کرد: شعار امسال برنامه‌های این هفته «حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام‌های محله محور» است.

وی با اشاره به اقدامات دبیرخانه شورای ملی سالمندان، افزود: با درک این تحول جمعیتی، اقدامات ملی مهمی در حال پیگیری است که از جمله آن‌ها می‌توان به تدوین و ابلاغ «سند ملی سالمندان» و همچنین «سند راهبردی محیط دوستدار سالمند با محورهای هشت‌گانه» اشاره کرد.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، جمعیت سالمندان کشور تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید و این زنگ خطری است که زیرساخت‌های مربوطه باید به شکل جدی پیگیری و محقق شوند.

وی افزود: مهم‌ترین پیگیری در حوزه قانون‌گذاری، تدوین «لایحه حمایت از حقوق سالمندان» است که جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و امیدواریم با تصویب آن، گام بلندی در حفظ کرامت، حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان ارشد برداشته شود.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر به تشریح وضعیت جمعیتی استان پرداخت و گفت: از جمعیت یک میلیون و ۳۸۵ هزار و ۲۸۳ نفری استان بوشهر، تعداد ۱۱۴ هزار و ۸۸۸ نفر را سالمندان تشکیل می‌دهند که این میزان معادل ۹.۸ درصد از کل جمعیت استان است.

وی با بیان اینکه شیب سالمندی در تمام شهرستان‌ها یکسان نیست، ادامه داد: هم‌اکنون شهرستان‌های دشتستان و دشتی با ۱۱ درصد، پیرترین شهرستان‌های استان محسوب می‌شوند و در مقابل، شهرستان کنگان با ۸.۴ درصد، جوان‌ترین شهرستان استان است.

اسکندری ادامه داد: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۱۰۷ نفر از سالمندان استان تحت پوشش خدمات تخصصی بهزیستی قرار دارند که این آمار، ۱.۴ درصد کل جمعیت استان و ۱۲ درصد از جامعه سالمندان استان بوشهر را در بر می‌گیرد و این سازمان متعهد به ارتقای کمی و کیفی این پوشش است.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان بوشهر در تشریح برنامه‌های این هفته گفت: در راستای گرامیداشت هفته سالمند و تکریم مقام شهروندان ارشد، برنامه‌های فرهنگی و تفریحی متعددی از جمله طرح «پیوستن رود به دریا» که با حضور ارزشمند پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در مدارس در کنار نوه‌هایشان برگزار می‌گردد، به اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: خدمات سازمان صرفاً حمایتی نیست، بلکه کاملاً تخصصی و مبتنی بر کرامت انسانی است که میتوان به برنامه هایی همچون اجرای طرح محیط دوستدار سالمند در چهار مرحله در شهر بوشهر، تجهیز و نظارت بر مراکز نگهداری شبانه‌روزی سالمندان،ارائه خدمات ویزیت در منزل و همچنین خدمات مراقبتی در منزل به سالمندان نیازمند،تأمین انواع وسایل کمک توانبخشی نظیر ویلچر، سمعک،پرداخت مستمری، هزینه‌های نگهداری، بهداشتی و درمانی و اجرای طرح‌های پیشگیری از بیماری‌های دوران سالمندی عنوان کرد.