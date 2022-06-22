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۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

حادثه قطار در محدوده ایستگاه هفت خوان-لارستان/ کارگر جان باخت

حادثه قطار در محدوده ایستگاه هفت خوان-لارستان/ کارگر جان باخت

شاهرود- مدیرکل راه آهن شمال شرق (۱) از وقوع حادثه برخورد دیزل منفرد با یک مرد ۴۱ ساله در محدوده ایستگاه هفت خوان - لارستان خبر داد و گفت: این کارگر بر اثر شدت جراحت وارده جان باخت.

فرشاد زادخور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ساعت ۱۳ روز چهارشنبه وقوع یک حادثه قطار در محور ایستگاه هفت خوان – لارستان گزارش شد، ابراز داشت: بررسی‌ها نشان داد که دیزل منفرد به یک مرد برخورد کرده است.

وی با بیان اینکه بر اثر شدت برخورد متأسفانه این مرد ۴۱ ساله جان خود را از دست داده است، افزود: این شهروند دامغانی قبل از رسیدن نیروهای امدادی جان باخت.

مدیرکل راه آهن شمال شرق (۱) اضافه کرد: این کارگر سابقه ۱۰ ساله و با یکی از شرکت‌های پیمانکاری عقد قرارداد داشت.

زادخور بیان کرد: در مورد علت حادثه نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد چرا که علت حادثه از سوی کمیسیون سوانح اداره کل راه آهن شمال شرق (۱) در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محدوده استحفاظی راه آهن شمال شرق (۱) از سوزن ورودی ایستگاه گرمسار تا سوزن خروجی ایستگاه نقاب به طول ۵۴۰ کیلومتر و به صورت دو خطه است که ۵۸ درصد مسیر پر تردد در مسیر تهران _ مشهد را در بر می‌گیرد.

کد مطلب 5521351

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