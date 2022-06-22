به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اولین روز از هفته قوه قضائیه و در راستای تحقق تکالیف و سیاست‌های مرتبط با ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان، رئیس کل دادگستری استان با همراهی دادستان مرکز استان و بیش از ۳۰ نفر از قضات از زندان مرکزی اردبیل بازدید کردند.

حجت الاسلام حسین کثیرلو، رئیس کل دادگستری استان در حاشیه این بازدید و در مراسم افتتاح مجهزترین و کامل‌ترین کارگاه گوهرتراشی استان در زندان مرکزی اردبیل، اظهار کرد: در اولین روز از ایام هفته قوه قضائیه بازید جامع و سه ساعته از زندان مرکزی اردبیل به عمل آمد که مطابق برنامه ریزی انجام شده از تمامی بندها و بند نسوان بازدید انجام گرفت.

وی در مورد افتتاح کارگاه گوهرتراشی نیز افزود: تجهیز کارگاه تراش سنگ‌های قیمتی و زینتی با سرمایه گذاری خیرین استان و شهرستان نمین و همچنین اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در محوطه زندان مرکزی اردبیل و با استانداردهای به روز کارگاهی، راه اندازی شده است.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: سنگ‌های اولیه این کارگاه از داخل استان تهیه می‌شود که با کمک خیرین و ارگان‌های ذیربط زمینه صادرات محصول نهایی این کارگاه نیز میسّر شده است و مددجویان کارآموز با سپری کردن دوره‌های آموزش علاوه بر اشتغال در داخل زندان و کسب روزی حلال برای خانواده خود، پس از اتمام دوره‌های آموزشی، گواهینامه بین المللی دریافت کرده و می‌توانند بعد از آزادی از زندان به درآمدی مکفی برای گذران زنگی خود دست یابند.

حجت الاسلام کثیرلو در پایان ضمن تقدیر از بانیان این کار خیر افزود: فرهنگسازی سوق وقف‌های خیرین بزرگوار استان به سمت نیازهای تولید و اشتغال استان، بالاخص در مورد اقشار آسیب دیده یکی از بهترین راه کارها جهت ایجاد اشتغال پایدار و به تبع آن کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است.