چاپ سه بعدی محصولات زیست الکترونیکی با کاربردهای گسترده پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک اکسپلور، در جدیدترین مقاله گروه تحقیقاتی وی امکان استفاده از این فناوری بررسی شده است.
این مقاله با عنوان لیتوگرافی چند فوتونی دستگاههای نیمه هادی آلی برای چاپ سه بعدی مدارهای الکترونیکی انعطاف پذیر، حسگرهای زیستی و بیوالکترونیک به صورت آنلاین در نشریه Advanced Materials منتشر شد.
طی چند سال گذشته، چاپ سه بعدی الکترونیک به دلیل کاربردهای بالقوه آن در حوزههای نوظهور مانند نانوالکترونیک و نانوفوتونیک، به یک فناوری امیدوارکننده تبدیل شده است. در میان فناوریهای میکروساخت سه بعدی، لیتوگرافی چند فوتونی (MPL) با قابلیت ساخت سه بعدی واقعی، سطح عالی کنترل مکانی و زمانی و نیز تطبیق پذیری مواد حساس به نور که عمدتاً از پایه آکریلات تشکیل شدهاند، پیشرفتهترین روش در بین روشهای میکروساخت محسوب میشود.
به گفته دکتر عابدیان در این مقاله یک رزین حساس به نور با یک ماده نیمه هادی آلی برای ساخت ریزساختارهای سه بعدی بسیار رسانا با ویژگیهای ساختاری با کیفیت بالا معرفی شده است.
آنها نشان دادند که فرآیند ساخت را میتوان بر روی شیشه و بستر انعطاف پذیر ماده دی متیل سیلوزان انجام داد و استفاده از رزین بدین شیوه، به طور قابل ملاحظهای رسانایی الکتریکی پلیمر کامپوزیت نیمه هادی آلی چاپی را افزایش میدهد.
چاپ زیستی سه بعدی میکرودستگاه های نیمه هادی آلی مبتنی بر MPL دارای کاربردهای زیست پزشکی از جمله برای مهندسی بافت و ساخت محصولات بیوالکترونیکی و حسگرهای زیستی است.
گروه دکتر عابدیان با موفقیت مولکولهای فعال زیستی مانند لامینین و گلوکز اکسیداز را در ریزساختارهای مرکب وارد کردند و میگویند سلولها و حسگرهای زیستی چاپ شده بدین شیوه تا ۹۴ درصد شانس زنده ماندن و بقای پایدار دارند.
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