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۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۶

مدیرکل استاندارد اردبیل تاکید کرد؛

لزوم استاندارد سازی کالاها و حفظ ایمنی و سلامتی مردم

لزوم استاندارد سازی کالاها و حفظ ایمنی و سلامتی مردم

اردبیل- مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: استاندارد سازی کالاها و حفظ ایمنی و سلامتی مردم ضروری و جزو اولویت مهم‌ سازمان استاندارد است.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی ظهر دوشنبه در اولین جلسه شورای استاندارد استان در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: حفظ ایمنی و سلامت مردم یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان استاندارد به شمار می‌رود و سازمان ملی استاندارد با نگاهی مسئولانه نسبت به تأمین امنیت و سلامت مردم گام بر می‌دارد.

وی افزود: استاندارد سازی آسانسورها و تجهیزات شهربازی‌ها زمین بازی آزمون و صحت وسایل توزین سبک و نازل‌های سوخت مایع وCNG، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و سازها، توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و استاندارد سازی محصولات شرکت‌های دانش بنیان ازجمله موضوعات مهمی است که با همکاری و پیگیری‌های اعضای شورای استاندارد محقق خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل با بیان اینکه نقش استاندارد در زندگی و رفاه مردم بسیار با اهمیت و سرنوشت ساز است، گفت: نیاز است یکی از میادین شهر و یا خیابانی در شهر اردبیل به منظور توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد به نام استاندارد نام گذاری شود.

میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت استانداردسازی در کلیه امور افزود: استاندارد سازی باید از همان شروع کار از واحدهای تولیدی آغاز و در زمان بهره برداری پایش های لازم به صورت مستمر انجام گیرد.

کد مطلب 5524762

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