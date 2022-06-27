۲۱ زمین لرزه طی ۲۳ ساعت اخیر شمال کرمان را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین زمین لرزه راور به شدت ۵.۴ ریشتر عصر یکشنبه ساعت ۱۷ و ۳۷ دقیقه روی داد و بعد از این زمین لرزه ۲۱ پس لرزه در این منطقه روی داده است که بزرگترین آنها ۴.۳ ریشتر بوده و سه زمین لرزه ۳.۵ ریشتری نیز در این منطقه روی داده است اما سایر پس لرزه‌ها زیر ۳ ریشتر قدرت داشته‌اند.

مدیرکل ستاد بحران استانداری کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: خوشبختانه هیچ گونه خسارت جدی در این منطقه روی نداده است اما ادامه پس لرزه‌ها نشان می‌دهد گسل فعال است و احتیاط لازم باید انجام شود.

مجید سعیدی گفت: ترک خوردگی برخی سازه‌ها نیز بسیار جزئی است اما با توجه به پس لرزه‌ها دستگاه‌های امدادی در آماده باش هستند.

وی مقاوم سازی را در همه شهرستان‌های کرمان به خصوص در راور ضروری دانست.

وی تاکید کرد که زمین لرزه را نمی‌توان پیش بینی کرد اما با مقاوم سازی می‌توان از خسارات زمین لرزه‌های پیشگیری کرد.