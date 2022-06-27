به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس نیوز، ائتلاف نظامی ناتو درصدد است تا شمار نظامیان خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

«ینس استولتنبرگ» امروز دوشنبه اعلام کرد که ناتو شمار نیروهای با آمادگی بالای خود را به بیش از ۳۰۰ هزار نفر افزایش خواهد داد.

دبیر کل ناتو در اظهاراتی پیش از نشست ناتو در مادرید گفت که ما نیروی واکنش سریع ناتو را تغییر خواهیم داد و تعداد نیروهای آماده باش خود را به بیش از ۳۰۰ هزار تن افزایش خواهیم داد.

بنا به گفته استولتنبرگ سران ناتو در نشست مادرید، واژه شریک راهبردی برای روسیه، که آخرین بار در نشست سال ۲۰۱۰ برای این کشور استفاده شد، را تغییر خواهند داد. دبیر کل ناتو تاکید کرد در مادرید به توافق خواهیم رسید که مفهوم (شریک) راهبردی دیگر برای روسیه صادق نخواهد بود.

استولتنبرگ افزود انتظار دارم که متحدان ما صراحتاً اعلام کنند که روسیه تهدیدی مستقیم برای امنیت، ارزش‌های ما و نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین است.

ناتو در حال حاضر در حدود ۴۰ هزار نیروی واکنش سریع دارد.