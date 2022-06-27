گزارش دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در خصوص پدیده فرونشست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در پانزدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گزارش خود را پیرامون پدیده فرونشست و نحوه اقدام در مورد آن را اعلام کرد.
بر این اساس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر کرد که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان متولی قانونی نقشههای مناطق و زونهای با خطر فروریزش و فرونشست در سطح کشور، تهیه شده توسط سازمان نقشهبرداری کشور را با همکاری کلیه مراجع علمی و تخصصی مرتبط و با اولویت حوزههای شهری (حریم و محدوده شهرها)، حداکثر ظرف مدت یک ماه مورد ارزیابی و تدقیق نهایی قرار داده و به کلیه مراجع مربوطه ابلاغ کند.
همچنین مقرر شد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نحوه اقدام در پهنههای مذکور و امکانسنجی و چگونگی توسعه شهری و ساخت و ساز و حسب مورد تدابیر مهندسی لازم در مواجهه با این پدیده را در قالب ضوابط مشخص اجرایی ارائه کند.
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