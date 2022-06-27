چاووش اوغلو: ترکیه مخالف تحریم های یکجانبه علیه ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزیر امور خارجه ترکیه ضمن اعلام مخالفت آنکارا با تحریم‌های یکجانبه علیه ایران نسبت به اتخاذ گام‌های مطلوب از سوی تمام طرف‌ها برای فعال سازی مجدد توافق هسته‌ای ابراز امیدواری نمود.

بر اساس این گزارش، مولود چاووش اوغلو در نشست خبری مشترک با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در آنکارا گفت که دو طرف تمام ابعاد روابط دوجانبه بین آنکارا و تهران و نحوه بهبود هماهنگی و همکاری در تمام زمینه‌ها را مورد بحث قرار دادند.

وی افزود: رؤسای جمهور دو کشور دستیابی به ۳۰ میلیارد دلار حجم تبادل تجاری بین تهران و آنکارا را هدف گذاری کرده اند. اما این رقم هم اکنون خیلی کمتر از این میزان است و ما باید با تلاش بیشتر حجم تبادل تجاری را بالا ببریم و از تمام سازوکارهای موجود به شکل مناسب استفاده نمائیم.

وزیر خارجه ترکیه همچنین بر ضرورت تداوم همکاری با ایران در زمینه مبارزه با تروریسم به عنوان دشمن مشترک همه تاکید کرد.

چاووش اوغلو گفت: همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم برای ما به عنوان دو همسایه حائز اهمیت است. ما امروز مسائلی از قبیل همکاری امنیتی را مورد بحث قرار دادیم و بر مطالبات ملموس خود در این صدد تاکید کردیم. ما باید به همکاری با یکدیگر در این خصوص ادامه دهیم چرا که تروریسم دشمن مشترک ما است.

وزیر خارجه ترکیه همچنین از رایزنی با همتای ایرانی خود پیرامون موضوعات منطقه‌ای از جمله اوکراین و اوضاع عراق، افغانستان، سوریه و یمن خبر داد.

چاووش اوغلو ضمن ابراز تمایل ترکیه به دائمی شدن آتش بس در یمن، تنها راهکار حل بحران این کشور را راهکار سیاسی برشمرد.

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