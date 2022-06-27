  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۶ تیر ۱۴۰۱، ۲۳:۱۲

در جریان سفر به ترکیه؛

امیرعبداللهیان با «اردوغان» دیدار کرد

امیرعبداللهیان با «اردوغان» دیدار کرد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس‌جمهور ترکیه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفرش به ترکیه با «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان که امروز (دوشنبه) به منظور اولین دیدار دوجانبه به دعوت «مولود چاووش اوغلو» همتای ترکیه‌ای خود در رأس هیئتی به ترکیه سفر کرده است، پیش از دیدار با رئیس‌جمهور این کشور با همتای ترکیه‌ای خود نیز دیدار و گفتگو کرده است.

امیرعبداللهیان در این سفر و در دیدار با مقامات ترکیه، موضوعات مهم مرتبط با روابط دوجانبه و همچنین همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های منطقه‌ای و بین المللی را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار خواهد داد.

کد مطلب 5525272

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها