امیرعبداللهیان با «اردوغان» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفرش به ترکیه با «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان که امروز (دوشنبه) به منظور اولین دیدار دوجانبه به دعوت «مولود چاووش اوغلو» همتای ترکیه‌ای خود در رأس هیئتی به ترکیه سفر کرده است، پیش از دیدار با رئیس‌جمهور این کشور با همتای ترکیه‌ای خود نیز دیدار و گفتگو کرده است.

امیرعبداللهیان در این سفر و در دیدار با مقامات ترکیه، موضوعات مهم مرتبط با روابط دوجانبه و همچنین همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های منطقه‌ای و بین المللی را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار خواهد داد.