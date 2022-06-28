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۷ تیر ۱۴۰۱، ۸:۱۹

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گلایه نایب قهرمان پاورلیفتینگ آسیا از مسئولان خراسان شمالی

گلایه نایب قهرمان پاورلیفتینگ آسیا از مسئولان خراسان شمالی

بجنورد- نایب قهرمان پاورلیفتینگ آسیا با اشاره به عدم حمایت مسئولان خراسان شمالی، گفت: با هزینه شخصی تمرین می‌کنم.

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به گزارش خبرنگار مهر، الیاس کلابی، نایب قهرمان پاورلیفتینگ آسیا این روزها خود را برای مسابقات جهانی آماده می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه با هزینه شخصی مشغول تمرین است، گفت: مسئولان حمایت داشته باشند تا بتوانم دل مردم استان و کشور را شاد کنم.

کد مطلب 5525313

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