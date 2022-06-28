گلایه نایب قهرمان پاورلیفتینگ آسیا از مسئولان خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس کلابی، نایب قهرمان پاورلیفتینگ آسیا این روزها خود را برای مسابقات جهانی آماده میکند.
وی با تاکید بر اینکه با هزینه شخصی مشغول تمرین است، گفت: مسئولان حمایت داشته باشند تا بتوانم دل مردم استان و کشور را شاد کنم.
بجنورد- نایب قهرمان پاورلیفتینگ آسیا با اشاره به عدم حمایت مسئولان خراسان شمالی، گفت: با هزینه شخصی تمرین میکنم.
به گزارش خبرنگار مهر، الیاس کلابی، نایب قهرمان پاورلیفتینگ آسیا این روزها خود را برای مسابقات جهانی آماده میکند.
وی با تاکید بر اینکه با هزینه شخصی مشغول تمرین است، گفت: مسئولان حمایت داشته باشند تا بتوانم دل مردم استان و کشور را شاد کنم.
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