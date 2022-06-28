به گزاش خبرنگار مهر، صحن علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۷ تیر ماه) با حضور ۱۹۲ تن از نمایندگان و به ریاست علی نیکزاد آغاز شد و دستور کار این نشست به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ (در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت‌های وابسته خصوصاً شستا (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه‌ای (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس)

گزارش کمیسیون عمران در خصوص سانحه ریلی قطار مسافری مشهد - یزد (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه داخلی مجلس)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۷) قانون آئین نامه داخلی مجلس

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی مورخ ۱۹۴۹ (۱۳۲۸) (شماره ۹۸)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳)

گزارش امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان (در اجرای ماده (۱۴۵) آئین نامه داخلی مجلس و بر اساس درخواست دولت در دستور قرار گرفت)