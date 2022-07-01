به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرخوش یکی از ۱۶ اسنوکر بازی بود که سهمیه حضور در بازی های جهانی را به دست آورد؛ رویدادی شبیه به المپیک که هر چهار سال یکبار ویژه رشته های غیر المپیکی برگزار می شود.

سهمیه حضور در مسابقات اسنوکر دوره جدید بازی های جهانی به واسطه صعود به فینال مسابقات قهرمانی جهانی (اسفندماه ۱۴۰۰ - قطر) و قهرمانی این رقابت ها در اختیار امیر سرخوش قرار گرفت؛ با این حال و به دلیل عدم صدور به موقع روادید او نمی تواند در این بازی ها حاضر شود.

یازدهمین دوره بازی های جهانی (ورلد گیمز) طی روزهای ۱۶ تا ۲۵ تیرماه (۷ تا ۱۷ جولای) به میزبانی آمریکا در برمینگم برگزار می شود اما به خاطر صادر نشدن روادید و عدم اعلام آمادگی قطعی امیر سرخوش برای شرکت در مسابقات اسنوکر این بازی ها، مسئولان برگزارکننده ورزشکاری از آلمان را جایگزین وی کرده اند و اینگونه نام ایران از فهرست این مسابقات حذف شد.

امیر سرخوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از دو ماه پیش برای اخذ ویزای آمریکا اقدام شد اما با وجود پیگیری های متوالی و حتی مکاتباتی که از طرف فدراسیون ایران با فدراسیون جهانی شد، ویزای من صادر نشد.

وی با اشاره به فاصله زمانی کوتاه باقی مانده تا زمان بازی های جهانی خاطرنشان کرد: مسابقات اسنوکر این بازی ها در یک جدول ۱۶ نفره برگزار می شود. غیبت یک یا هر تعداد ورزشکار دیگر، جدول مسابقات و برنامه برگزاری رقابت ها را دچار مشکل می کند. به همین دلیل در صورتی که هر ورزشکاری به هر دلیلی آمادگی حضور در بازی ها را اعلام نکند، نفر دیگری جایگزین او می شود. در مورد من هم این اتفاق افتاده است چون فدراسیون جهانی یک بازه زمانی در نظر دارد که طی آن ترکیب ورزشکاران شرکت کننده باید کامل شود.

به گفته سرخوش و از آنجا که در این بازه زمانی اعلام آمادگی از طرف اسنوکر ایران برای اعزام وی انجام نشده است، یک اسنوکر باز آلمانی جایگزینش در بازی های جهانی شده است.

این ملی پوش اسنوکر ایران تصریح کرد: تجربه ای از حضور در بازی های جهانی ندارم. به همین دلیل برایم مهم بود که در مسابقات آمریکا شرکت کنم که میسر نشد. دوست داشتم آمادگی و شانسم را در این رویداد هم امتحان می کردم. در کل این بازی ها فرصت خوبی برای کسب تجربه جدید بود که به راحتی از دست رفت.

وی که اسفندماه سال گذشته بعد از نایب قهرمانی در مسابقات جهانی موفق شد عنوان نخست مسابقات قهرمانی آسیا را از آن خود طی سه ماه گذشته در هیچ رویداد رسمی دیگر شرکت نداشته است. به خاطر منتفی شدن شرکت در بازی های جهانی، این روند برای او تا آبان ماه و حضور در مسابقات قهرمانی جهان ادامه خواهد داشت.

سرخوش در این زمینه و اینکه «تمریناتش را چطور دنبال خواهد کرد؟» گفت: از آنجا که مدتی تمرینات و اردوهای فشرده داشتم و تا چند ماه هم آینده هم رویداد رسمی ندارم که در آن شرکت داشته باشم، فعلا فقط در حدی تمرین می کنم که از آمادگی دور نشوم. بیشتر استراحت می کنم و به دیگر فعالیت هایم می پردازم.