امیر سرخوش نایب قهرمان مسابقات اسنوکر جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار فینال رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان۲۰۲۲ امروز جمعه میان امیر سرخوش و احسان رمضان از پاکستان برگزار شد که در دیداری نزدیک امیر سرخوش با نتیجه ۵ بر ۶ مغلوب حریف خود شد و نتوانست به قهرمانی مسابقات اسنوکر دست پیدا کند. این دیدار بیش از ۵ ساعت طول کشید.

مسابقات اسنوکر انفرادی قهرمانی جهان ۱۵ لغایت ۲۰ اسفند ماه در قطر برگزار شد و امیر سرخوش، سیاوش مزینی و علی روشنی کیا نمایندگان کشورمان در این مسابقات بودند.

نمایندگان اسنوکر کشورمان در سال های گذشته دو قهرمانی اسنوکر جهان را کسب کردند.

لازم به ذکر است که سیاوش مزینی با ثبت بریک ۱۳۶ در صدر جدول بالاترین امتیازات کسب شده در اسنوکر قهرمانی جهان قرار گرفته است. و جایزه این مسابقات را دریافت خواهد کرد.

مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا نیز از ۲۱ لغایت ۲۵ در کشور قطر برگزار می شود.