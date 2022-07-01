ابراز رضایت رایزن فرهنگی ژاپن از روند بازسازی ارگ بم

به گزارش خبرنگار مهر، ساتوشی ماتسوشیتا معاون رایزن فرهنگی سفارت ژاپن در ایران از ارگ بم بازدید کرد.

وی درباره این بازدید در صفحه مجازی سفارت ژاپن نوشت: همانطور که می‌دانید این بنای تاریخی بر اثر زلزله سال ۲۰۰۳ میلادی به شدت آسیب دید اما متأسفانه اکثراً مطلع نیستند که ژاپن در احیای این میراث گرانبهای فرهنگی و تاریخی ایران سهم بسزایی داشته است.

هدف از این بازدید بررسی وضعیت بازسازی ارگ و امکان همکاری‌های گردشگری بین دو کشور ایران و ژاپن در آینده است. اگر به خوبی بازسازی شده بود و آماده سازی برای پذیرش گردشگران در حال انجام بود همچنین در محل بازسازی تجهیزات اهدا شده توسط دولت ژاپن در سال ۲۰۰۶ به خوبی نگهداری شده و در حال استفاده بود.

قاسمی سرپرست پایگاه پژوهشی ضمن قدردانی از دولت و مردم ژاپن گفته که بدون حمایت ژاپن این بازسازی غیرممکن بود، امیدوارم افراد زیادی از این بنای زیبای بازسازی شده که حاصل همکاری نمادین و روابط دوستی دیرینه بین دو کشور است دیدن کنند.