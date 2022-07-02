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۱۱ تیر ۱۴۰۱، ۸:۳۲

گزارش رسانه روسی؛

شانس اندک تیم ملی فوتبال ایران برای صعود در جام جهانی قطر

شانس اندک تیم ملی فوتبال ایران برای صعود در جام جهانی قطر

یک رسانه روسی اعلام کرد تیم ملی فوتبال ایران شانس اندکی برای صعود از گروه مقدماتی در جام جهانی قطر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت sport24 روسیه در گزارشی به وضعیت تیم‌های گروه دوم تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر پرداخت. در این گزارش تاکید شده است که تیم‌های انگلیس و آمریکا دو شانس اصلی صعود در گروه B هستند.

در بخشی از مطلب این رسانه روسی آمده است: «تیم ایران که به عنوان تیم صدرنشین به جام جهانی رسید، چند بازیکن آشنا برای هواداران فوتبال روسیه دارد. اول از همه، سردار آزمون است که تا زمستان گذشته تمام دوران حرفه‌ای فوتبال خود را در لیگ روسیه گذراند. سعید عزت اللهی هم در تیم روستوف حضور داشت.»

sport24 در ادامه نوشته است: «به هر حال آزمون با زدن ۱۰ گل در ۱۴ بازی، بهترین گلزن تیمش در مسابقات انتخابی جام جهانی شد اما بعید است که بتواند به تیم ایران در جام جهانی کمک کند. ایرانی‌ها در سه دوره از چهار دوره قبلی جام جهانی حضور داشته‌اند و هرگز از مرحله گروهی صعود نکرده‌اند. بعید است این وضعیت تغییر کند.»

کد مطلب 5527981

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    نظرات

    • IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      1 2
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      با اسکوچیچ بیشترین گل خورده جام جهانی میاریم
    • احمدرضا IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      3 0
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      چون این تیم‌ملی ایران نیست .دلال بازی رانت وسیاست مذهب گرایی باعث شده تا استعدادهای برتر نوجوان حتی به باشگاههانرسن وتازمانی که شرایط اینجورباشه روزبه روز بدترمیشه
    • حسین IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      1 0
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      اتفاقا ایران همیشه در مقابل امریکا خیلی غیرتی بازی میکنه...امید دارم ازاین گروه صعود میکنه

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