قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
|
منطقه
|
آدرس
|
متراژ
|
طبقه
|
عمر بنا (سال)
|
قیمت هر متر مربع (تومان)
|۱
|دزاشیب
|۱۴۵
|۳
|۷
|۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲
|گیشا
|
۸۷
|۲
|۲۰
|۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰
|۳
|زرگنده
|۷
|۲
|۷
|۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۴
|تهرانپارس
|۹۵
|۱
|۵
|۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۵
|
شهران شمالی
|۶۰
|۴
|۱۵
|۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰
|۶
|وزرا
|۷۰
|۱
|۳۰
|۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۷
|پیچ شمیران
|۹۰
|۱
|۲۹
|۳۰.۰۰۰.۰۰۰
|۸
|رسالت هفت حوض
|۴۵
|۲
|۱۵
|۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۹
|مهراباد شمشیری
|۹۵
|۱
|۵
|۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۰
|بریانک
|۵۰
|۲
|۱۶
|۲۴.۰۰۰.۰۰۰
|۱۱
|میدان قزوین
|۱۰۰
|۱
|۶
|۲۱.۰۰۰.۰۰۰
|۱۲
|جمهوری
|۸۶
|۲
|۶
|۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۳
|بلوار ابوذر پل ششم
|۸۴
|۵
|۵
|۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۴
|نبرد جنوبی
|۱۰۰
|۱
|۴
|۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۵
|افسریه
|۱۴۷
|۳
|۵
|۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۶
|خزانه
|۶۸
|۲
|۱
|۲۵.۰۰۰.۰۰۰
|۱۷
|آزادی
|۸۵
|۱
|۱۶
|۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۸
|یافت آباد بلوار معلم
|۸۵
|۲
|۱
|۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۹
|عبدل آباد
|۵۲
|۲
|۱۲
|۱۵.۰۰۰.۰۰۰
|۲۰
|شهر ری
|۵۲
|۳
|۱۵
|۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۱
|چیتگر
|۱۲۰
|۳
|نوساز
|۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۲
|دهکده المپیک
|۱۳۲
|۲
|۲
|۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰
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