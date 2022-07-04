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۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۹:۱۳

امروز سیزدهم تیرماه ۱۴۰۱؛

قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران

قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران

قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه

آدرس

متراژ

طبقه

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)
۱ دزاشیب ۱۴۵ ۳ ۷ ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۲ گیشا
۸۷
۲ ۲۰ ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۳ زرگنده ۷ ۲ ۷ ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۴ تهرانپارس ۹۵ ۱ ۵ ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۵

شهران شمالی

 ۶۰ ۴ ۱۵ ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۶ وزرا ۷۰ ۱ ۳۰ ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۷ پیچ شمیران ۹۰ ۱ ۲۹ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۸ رسالت هفت حوض ۴۵ ۲ ۱۵ ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۹ مهراباد شمشیری ۹۵ ۱ ۵ ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۰ بریانک ۵۰ ۲ ۱۶ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰
۱۱ میدان قزوین ۱۰۰ ۱ ۶ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ جمهوری ۸۶ ۲ ۶ ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۳ بلوار ابوذر پل ششم ۸۴ ۵ ۵ ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۴ نبرد جنوبی ۱۰۰ ۱ ۴ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۵ افسریه ۱۴۷ ۳ ۵ ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۶ خزانه ۶۸ ۲ ۱ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۷ آزادی ۸۵ ۱ ۱۶ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۸ یافت آباد بلوار معلم ۸۵ ۲ ۱ ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹ عبدل آباد ۵۲ ۲ ۱۲ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۰ شهر ری ۵۲ ۳ ۱۵ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۱ چیتگر ۱۲۰ ۳ نوساز ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۲ دهکده المپیک ۱۳۲ ۲ ۲ ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰
کد مطلب 5530074

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