قیمت تقریبی آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان) ۱ دزاشیب ۱۴۵ ۳ ۷ ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲ گیشا ۸۷ ۲ ۲۰ ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳ زرگنده ۷ ۲ ۷ ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴ تهرانپارس ۹۵ ۱ ۵ ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵ شهران شمالی ۶۰ ۴ ۱۵ ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶ وزرا ۷۰ ۱ ۳۰ ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷ پیچ شمیران ۹۰ ۱ ۲۹ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸ رسالت هفت حوض ۴۵ ۲ ۱۵ ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹ مهراباد شمشیری ۹۵ ۱ ۵ ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰ بریانک ۵۰ ۲ ۱۶ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱ میدان قزوین ۱۰۰ ۱ ۶ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲ جمهوری ۸۶ ۲ ۶ ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳ بلوار ابوذر پل ششم ۸۴ ۵ ۵ ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴ نبرد جنوبی ۱۰۰ ۱ ۴ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵ افسریه ۱۴۷ ۳ ۵ ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶ خزانه ۶۸ ۲ ۱ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷ آزادی ۸۵ ۱ ۱۶ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸ یافت آباد بلوار معلم ۸۵ ۲ ۱ ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹ عبدل آباد ۵۲ ۲ ۱۲ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ شهر ری ۵۲ ۳ ۱۵ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱ چیتگر ۱۲۰ ۳ نوساز ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲ دهکده المپیک ۱۳۲ ۲ ۲ ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰