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۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۴

زمان و مکان آغاز تمرینات استقلال مشخص شد

زمان و مکان آغاز تمرینات استقلال مشخص شد

با حضور سرمربی جدید استقلال در تهران، تمرینات این تیم نیز آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو سرمربی جدید و پرتغالی آبی پوشان بر اساس برنامه‌ای که از قبل مشخص شده امروز به تهران آمده و پس از آن تمرینات آبی پوشان با نفراتی که حضورشان برای فصل بعد در این تیم قطعی شده زیر نظر وی و دستیارانش آغاز می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام شده، نخستین جلسه تمرینی استقلال در این فصل که اولین تمرین ساپینتو می‌باشد روز چهارشنبه و در زمین تمرینی مجموعه ورزشی انقلاب است.

باشگاه استقلال هنوز در خصوص حضور یا عدم حضور هواداران و اصحاب رسانه در این جلسه تمرینی موضوعی را عنوان نکرده است.

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کد مطلب 5530174

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