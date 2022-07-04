زمان و مکان آغاز تمرینات استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو سرمربی جدید و پرتغالی آبی پوشان بر اساس برنامه‌ای که از قبل مشخص شده امروز به تهران آمده و پس از آن تمرینات آبی پوشان با نفراتی که حضورشان برای فصل بعد در این تیم قطعی شده زیر نظر وی و دستیارانش آغاز می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام شده، نخستین جلسه تمرینی استقلال در این فصل که اولین تمرین ساپینتو می‌باشد روز چهارشنبه و در زمین تمرینی مجموعه ورزشی انقلاب است.

باشگاه استقلال هنوز در خصوص حضور یا عدم حضور هواداران و اصحاب رسانه در این جلسه تمرینی موضوعی را عنوان نکرده است.

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