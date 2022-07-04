شهرداران و دهیاران با اقدامات خود نشاط و شادابی تزریق کنند

به گزارش مهر، علی بحرانی دوشنبه شب در نشست با شهرداران و دهیاران شهرستان دشتی اظهار داشت: شهرداران و دهیاران در شهرها و روستاها عصاره خدمتگزاری هستند و اگر شوراها و مدیران اجرایی با آنها همراه باشند خدمات بهتری به مردم ارائه می‌دهند.

فرماندار دشتی افزود: انتظار داریم شهرداران و دهیاران در کنار پروژه‌های عمرانی به برنامه‌های فرهنگی نیز توجه کنند و برای هر پروژه عمرانی پیوست فرهنگی نیز پیش بینی کنند.

بحرانی ادامه داد: بعد از گذشت ۴۰ سال هنوز در زمینه پسماند مشکل داریم و تجهیزات و امکانات مناسب نیست که می‌طلبد به این موضوع توجه جدی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه شهرداران و دهیاران به ساخت و سازها نظارت جدی داشته باشند تصریح کرد: با ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد باشد.

بحرانی همچنین بر ضرورت انعکاس خدمات صورت گرفته در شهرها و روستاها در جهت امید آفرینی در جامعه اهتمام ویژه داشته باشند.

وی اضافه کرد: شهرداران و دهیاران برنامه‌های متنوعی در جهت ایجاد نشاط و امید اجرا کنند.