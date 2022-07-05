سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سراسر استان سمنان طی هفته‌های آتی، تاکید کرد: علی رغم اینکه وضعیت کرونا در استان تثبیت شده و مدت‌ها است که شاهد بستری آی سی یو و فوت کسی نبودیم اما بازهم باید هشدارهای وزارت بهداشت را جدی گرفت.

وی با بیان اینکه همزمان با فرارسیدن دهه ولایت، بر اساس دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت اعلام کرده، می‌بایست با جدیت عمل کرد، ابراز کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود نسبت به رعایت و ترویج پروتکل‌های بهداشتی بین جامعه اهتمام بیشتری داشته و نظارت‌ها را نیز افزایش دهند.

استاندار سمنان با اشاره به برگزاری مراسم، عروسی‌ها و جشن‌ها و… بیان کرد: اگر قرار است مراسم در فضای بسته انجام شود حتماً می‌بایست رعایت فاصله گذاری اجتماعی و مقوله مهم استفاده از ماسک و تهویه سالم و مناسب هوا لحاظ شود.

هاشمی با بیان اینکه همزمانی اعیاد دهه ولایت و پس از آن برگشت حجاج نیازمند مدیریت است تا شاهد شیوع دوباره کرونا نباشیم، گفت: مردم در این شرایط، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بسیار می‌توانند کمک حال مسئولان باشند.

وی همچنین از دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود و همچنین حج و زیارت خواست تا در زمینه بازگشت حجاج هماهنگی خوبی را لحاظ کنند و افزود: باید ورود حجاج با توجه به نگرانی‌هایی که در اجتماع مسلمانان در عربستان سعودی وجود دارد، کنترل و مراقبت شود تا خدایی ناخواسته فردی مبتلای به کرونا نباشد و برای او و خانواده‌ها نگرانی‌هایی ایجاد نشود.

استاندار سمنان خواستار برنامه ریزی پروتکل‌های بهداشتی در ماه محرم پیش رو نیز از سوی هیئت‌های عزاداری شد و گفت: هم اکنون طبق آخرین اعلام وزارت بهداشت تمام شهرستان‌های استان سمنان به جز مهدی‌شهر در وضعیت آبی یا همان تثبیت شده کرونایی قرار دارند و امیدواریم مهدی‌شهر نیز به زودی به این خیل بپیوندد.