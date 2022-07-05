عملیات ایمن سازی گود برج میلاد مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور مهدی صداقتی جانشین معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، هادی حق بین مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران، محمدصادق خیرخواه مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و نمایندگانی از شرکت‌های پیمانکار مجری و مشاور پروژه پایدارسازی گود برج میلاد برگزار شد، علاوه بر ارائه گزارشی از شرح اقدامات انجام شده در این پروژه، درباره نحوه ایمن سازی حفاری شمع‌ها و مدیریت آب‌های سطحی بحث و تبادل نظر شد.

مهدی صداقتی که به عنوان جانشین معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در این نشست حضور داشت، طی سخنانی ایمن سازی گود برج میلاد را از مهمترین و البته حساس‌ترین پروژه‌های عمرانی پایتخت خواند و این ملاحظات را سبب ورود معاونت فنی و عمرانی به موضوع ایمن سازی گود برج میلاد دانست. وی در عین حال خاطرنشان کرد اقدامات اجرایی در این پروژه به صورت شبانه روزی ادامه دارد و یک برنامه یک ساله برای تکمیل فعالیت‌های فوق در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق، طی سخنانی در این نشست طرح پایدارسازی گود برج میلاد را از نخستین تجربه‌های اجرایی در زمینه نسل جدید پروژه‌های تثبیت و پایدار سازی گود دانست و با بیان آنکه اجرای عملیات فوق از طریق احداث یک سازه نگهبان صورت می‌پذیرد، یادآور شد سازه مذکور جزئی از سازه اصلی که در آینده و بر اساس طرح جامع ۱۲۰ هکتاری برج میلاد در محل گود ساخته می‌شود، به شمار می‌آید.

وی از حفاری شمع‌های موردنیاز به عنوان نقطه بحرانی پروژه پایدارسازی گود برج میلاد یاد و اضافه کرد حفاری شمع‌ها در این پروژه با توجه به ماهیت، جنس و چسبندگی خاک اقدامی حساس است و از این رو در اولویت برنامه اجرایی قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران نیز طی سخنانی در این نشست با تاکید بر اهمیت موضوع مدیریت آب‌های سطحی در محدوده گود برج میلاد، خواستار آن شد که ملاحظات مربوط به مدیریت رواناب‌ها در اولویت برنامه‌های نگهداشت گود قرار گیرد. به گفته خیرخواه، طراحی‌های مربوط به سازه نگهبان گود برج میلاد به موازات پیشبرد اقدامات اجرایی در حال تدقیق است.