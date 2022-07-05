نمایش ۱۰ پروژه از اقدامات کلان منطقه ۱۱ در نمایشگاه مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، محدثه ذوالفقاری در حاشیه بازدید شهردار تهران از غرفه مدیریت شهری منطقه ۱۱ تهران در نمایشگاه شهرهای خواهر خوانده و دستاوردهای مدیریت شهری از به نمایش گذاشتن ۱۰ پروژه از اقدامات کلان منطقه ۱۱ در این نمایشگاه به‌منظور اطلاع‌رسانی و بهره‌مندی خانواده شهرداری تهران و شهروندان خبر داد و گفت: با تلاش شبانه روزی خانواده شبکه ارتباطات شهرداری تهران، نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و دستاوردهای مدیریت شهری از ۱۲ تیرماه آغاز به کار کرد و تا ۱۷ تیر نیز میزبان حضور مردم هستیم.

رئیس اداره روابط عمومی منطقه ۱۱ افزود: در غرفه منطقه ۱۱ تهران با صرف کمترین هزینه و بهره‌مندی از ابزار نوین اطلاع‌رسانی تلاش کردیم تا ۱۰ پروژه از صدها پروژه اجرایی منطقه را به‌عنوان کلان اقدام دارالولایه شهر تهران به نمایش بگذاریم.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در سومین روز از آغاز نمایشگاه شاهد استقبال بدنه متخصص و مدیریتی شهرداری تهران و شهروندان و نخبگان حوزه مدیریت شهری بودیم که در این بین فرصت‌های مناسبی برای جلب مشارکت و توجه به درآمدزایی منطقه در مسیر خدمت به شهر کسب شد.

ذوالفقاری اظهار کرد: طبق افکارسنجی که تاکنون از حضور مدیران شهری و مردم طی سه روز گذشته توسط کارشناسان روابط عمومی منطقه ۱۱ تهران انجام شده است؛ امیدواری به عملکرد مدیریت شهری بین شهروندان افزایش یافته و این نشان از انگیزه و تلاش خانواده بزرگ شهرداری تهران است.

رئیس اداره روابط عمومی منطقه ۱۱ خاطرنشان کرد: در آئین افتتاحیه این نمایشگاه شهردار تهران از غرفه منطقه ۱۱ دیدن کرد و باعث خرسندی است که طی این دیدار اقدامات و تلاش‌های مدیریت شهری منطقه ۱۱ مورد توجه و تشویق شهردار تهران قرار گرفت.

وی گفت: در بازدید شهردار تهران سه نوع متفاوت از نقشه منطقه ۱۱ شامل نقشه مینیاتوری، نقشه‌دوزبانه شهری و نقشه ۱۰۰ نقطه گردشگری به روز شده به عموم مراجعین معرفی شد که مورد توجه قرار گرفت و به عنوان نمونه از آن یاد شد.

ذوالفقاری افزود: شهردار تهران از ۱۰ پروژه کلان منطقه ۱۱ و جزئیات روند این اقدامات شامل مرمت چهارسوق چوبی، لایروبی دریاچه رازی، ساخت کلینیک درمانی، بازپیرایی میدان وحدت اسلامی، تقویت مرکز محله حر، راه اندازی مرکز توسعه کسب و کار، ساخت پارک آموزش ترافیک، تملک ملک مافی و افزودن آن به سرانه فضای سبز، بتن ریزی الیافی در ایستگاه‌های بی آر تی و نوسازی مخازن گالوانیزه بازدید کرد.

رئیس اداره روابط عمومی منطقه ۱۱ ضمن اشاره به جزئیات این اقدامات گفت: ملاک معرفی اقدامات توجه به مطالبات مردم و جلب رضایتمندی شهروندان نسبت به پروژه‌ها بوده است که تا کنون مورد استقبال شهروندان نیز قرار گرفته.