به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «انقلاب بلشویکی» با ویرایش سیلویا انگدال و ترجمه شهربانو صارمی به‌تازگی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب چهارمین عنوان از مجموعه «چشم‌اندازهایی از تاریخ معاصر» است که این‌ناشر ترجمه‌اش را منتشر می‌کند و نسخه اصلی‌اش سال ۲۰۱۴ توسط انتشارات بهشت سبز (Greenhaven press) منتشر شده است.

مجموعه‌کتاب‌های «چشم‌اندازهایی از تاریخ معاصر جهان» رویدادهای تاریخی دنیا را از قرن بیستم به بعد با ارائه تحلیل و از دیدگاه‌های مختلف بررسی می‌کنند. کتاب‌های این‌مجموعه به گفته دست‌اندرکاران تولیدشان، به دانش‌آموزان، دانشجویان و علاقه‌مندان، گزیده‌ای از رویدادهای مهم تاریخ را ارائه می‌کنند که پیش‌تر منتشر شده‌اند اما این‌بار پوششی بین‌المللی از آن به دست می‌دهند. این‌کتاب برای طیف وسیعی از مخاطبان طراحی شده‌اند؛ کسانی که می‌خواهند نه‌تنها درباره تاریخ بلکه درباره رویدادهای جاری، سیاست، حکومت، روابط بین‌المللی و جامعه‌شناسی بیشتر بدانند.

انقلاب بلشویکی در روسیه که اکتبر ۱۹۱۷ به وقوع پیوست، یکی از تأثیرگذارترین رویدادهای سیاسی قرن بیستم است چون نه‌تنها در روسیه بلکه بر تاریخ سراسر دنیا تأثیرات مهمی گذاشت. این‌انقلاب رژیمی سرکوبگر به وجود آورد که ۷۴ سال بر روسیه و اقمار شوروی حکومت کرد. حکومت کمونیست‌های بلشویک موجب رنج و سختی زیادی برای بسیاری از مردم اروپا شد.

در مجموعه مقالات کتاب «انقلاب بلشویکی» که توسط سیلویا انگدال گردآوری و تدوین شده‌اند، مقاله‌هایی درباره زمینه‌های انقلاب بلشویکی، پیروزی‌اش و سپس روزگار مردم شوروی در دوران حکومت بلشویک‌ها درج شده‌اند.

این‌کتاب ۳ بخش اصلی دارد که هرکدام از بخش‌ها، دیدگاه‌ها و در واقع مقالات مختلفی را شامل می‌شوند. بخش اول، «زمینه تاریخی انقلاب بلشویکی» است که ۶ دیدگاه را با این‌عناوین شامل می‌شود: «دیدگاه اول: نگاهی اجمالی به انقلاب بلشویکی»، «دیدگاه دوم: جنگ جهانی اول از عوامل اصلی انقلاب بلشویکی»، «دیدگاه سوم: آمریکا نباید حکومت بلشویکی را به رسمیت بشناسد»، «دیدگاه چهارم:‌ بلشویک‌ها همه مخالفان را سرکوب کرده‌اند و روسیه را ویران خواهند کرد»، «دیدگاه پنجم: اشغال خشونت‌بار و قساوت‌آمیز سیبری به دست بلشویک‌ها»، «دیدگاه ششم:‌ زندانی و کشته‌شدن تزار و خانواده‌اش».

بخش دوم کتاب، «مباحث پیرامونی انقلاب بلشویکی» نام دارد و ۱۰ مقاله را با این‌عناوین شامل می‌شود: «دیدگاه اول: پیروزی بلشویک‌ها نشان‌دهنده شور و شوق کارگران است»، «دیدگاه دوم: کارگران از بلشویک‌ها متفرند و بلشویک‌ها فقط با قوه قهریه قدرت را حفظ می‌کنند»، «دیدگاه سوم: آمریکایی‌ها معنی واقعی بلشویسم را درک نمی‌کنند»، «دیدگاه چهارم: بلشویک‌ها مخالفان خود در طبقه کارگر را سرکوب می‌کنند»، «دیدگاه پنجم: روسیه در حال ایجاد دموکراسی بزرگی است که دنیا را رهبری خواهد کرد»، «دیدگاه ششم:‌ بلشویک‌ها تهدیدی برای دنیا هستند و متفقین باید برای شکست دادن آن‌ها دست به کار شوند»، «دیدگاه هفتم: مردم روسیه می‌دانند که بلشویسم دارد کشورشان را نابود می‌کند»، «دیدگاه هشتم: بلشویک‌ها موفق به گسترش انقلاب در سراسر دنیا نخواهند شد»، «دیدگاه نهم: اوضاع روسیه تا فروپاشی اتحاد شوروی روزبه‌روز بدتر شد» و «دیدگاه دهم:‌ انقلاب بلشویکی: مصیبت ملی یا قابله تاریخ؟».

۵ مقاله از مقالات کتاب هم در بخش سوم آن با عنوان «روایات شخصی» چاپ شده‌اند. این‌دیدگاه‌ها هم به‌ترتیب عبارت‌اند از: «دیدگاه اول: تصرف کاخ زمستانی از زبان یکی از رهبران انقلابیون بلشویک»، «دیدگاه دوم: خاطراتی از زندگی در یکی از شهرهای روسیه در روزهای اول حکومت بلشویک‌ها»، «دیدگاه سوم: فرمانده گردان زنان روس از انحلال یگان خود می‌گوید»، «دیدگاه چهارم: شاهزاده خانم روس متولد آمریکا از فرار خود از دست خشونت بلشویک‌ها می‌گوید» و «دیدگاه پنجم: یک سوسیالیست بریتانیایی از تردیدهایش درباره عملکرد بلشویک‌ها در روسیه می‌گوید»

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

رئیس شورای یوفا، یا دولت محلی، در این‌زمان به‌شدت بیمار و در بیمارستان بستری بود. کمیته فوق‌العاده دستور داد او را به تالار شهر بیاورند. او را روی صندلی چرخدار گذاشتند، حکم خوانده شد و بعد صندلی را به میدان عمومی بردند و رئیس لت کمیته به‌نام بلت برای قدرت‌نمایی اولین تیر را شلیک کرد و به زندگی رئیس پیشین دولت یوفا خاتمه داد.

کشته‌های جنگل

یک یا دو روز پس از آن که به یوفا رسیدیم، توجه ما به جمعیتی جلب شد که راهی قسمتی از جنگل بودند. فهمیدم این افراد خویشان و دوستان مردان، زنان و کودکان بی‌شماری‌اند که کشته یا در دوران سیطره بلشویک‌ها ناپدید شده‌اند. برفی که زمین را در زمستان پوشانده بود داشت آب می‌شد و با آب‌شدن برف راز ناپدیدشدن این‌همه آدم بی‌گناه آشکار می‌شد.

این‌کتاب با ۱۶۷ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۶۵ هزار تومان منتشر شده است.