برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال در مرحله پایانی انتخابی جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان پنجره سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۳، تیم ملی بسکتبال ایران همراه با ۱۱ تیم دیگر راهی مرحله دوم رقابت های انتخابی در منطقه آسیا و اقیانوسیه شدند تا دیدارهای خود را در قالب پنجره های چهارم تا ششم دنبال کنند.

در این مرحله از مسابقات، تیم ملی بسکتبال ایران در گروه F با تیم های استرالیا، قزاقستان، چین، ژاپن و بحرین همگروه است. در گروه E هم تیم های نیوزلند، لبنان، اردن، فیلیپین، عربستان و هند با یکدیگر رقابت خواهند داشت.

نتیجه دیدارهای مرحله اول (پنجره اول تا سوم) در این مرحله لحاظ خواهد شد. بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال ایران در این مرحله از رقابت ها ۶ دیدار رفت و برگشت با تیم های ژاپن، استرالیا و چین برگزار خواهد کرد.

نخستین دیدار تیم ملی بسکتبال در قالب پنجره چهارم و برابر ژاپن برگزار می شود. تیم ایران میزبان این دیدار است.

برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال در پنجره های چهارم تا ششم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۳ به این شرح است:

پنجره چهارم

پنجشنبه ۳ شهریورماه (۲۵ آگوست)

* ایران - ژاپن

* قزاقستان - چین

* بحرین - استرالیا

دوشنبه ۷ شهریورماه (۲۹ آگوست)

*استرالیا - ایران

*ژاپن - قزاقستان

*چین - بحرین

پنجره پنجم

جمعه ۲۰ آبان ماه (۱۱ نوامبر)

*قزاقستان - استرالیا

*ایران - چین

*بحرین - ژاپن

دوشنبه ۲۳ آبان ماه (۱۴ نوامبر)

*ایران - استرالیا

*بحرین - چین

*قزاقستان - ژاپن

پنجره ششم

پنجشنبه ۴ اسفندماه (۲۳ فوریه ۲۰۲۳)

*استرالیا - بحرین

*چین - قزاقستان

*ژاپن - ایران

یکشنبه ۷ اسفندماه (۲۶ فوریه ۲۰۲۳)

*ژاپن - بحرین

*چین - ایران

*استرالیا - قزاقستان

تیم ملی بسکتبال ایران در قالب مرحله اول انتخابی جام جهانی ۶ دیدار برگزار کرد که طی آن هر دو دیدار رفت و برگشت برابر بحرین را با پیروزی به پایان رساند (پنجره نخست)، نتیجه هر دو دیدار برابر قزاقستان را واگذار کرد (پنجره دوم و سوم) و مقابل سوریه هم طی دو دیدار پیروز شد (پنجره دوم وسوم) و اینگونه با مجموع ۴ برد و ۲ باخت و ۱۰ امتیاز به عنوان تیم دوم گروه D صعود کرد.

مسابقات بسکتبال جام جهانی ۲۰۲۳ به میزبانی مشترک اندونزی، فیلیپین و ژاپن برگزار می‌شود.