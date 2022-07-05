اعضای باند راهزنان مسلح در اهواز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: به دنبال تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه در یکی از محورهای حاشیه شهر اهواز توسط سارقان مسلح مورد سرقت واقع شده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان و فرماندهی انتظامی شهرستان اهواز قرار گرفت.
وی افزود: با تشکیل تیمهای ویژه اطلاعاتی و عملیاتی و تحقیقات گسترده پلیسی در کمتر از ۲ ساعت اعضای ۴ نفره این باند نیز شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی و در عملیاتهای جداگانه در مخفیگاههایشان دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: از مخفیگاههای متهمان ۳ دستگاه خودرو سرقتی، تعداد قابل توجهی تلفن همراه و تبلت، کالای خانگی و ۳ قبضه سلاح جنگی کشف شد.
سردار صالحی گفت: برای مجرمان بهخصوص سارقان مسلح که با اقدامات مجرمانه خود باعث سلب آسایش و امنیت شهروندان میشوند، هیچ نقطه امنی در استان وجود ندارد و با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد.
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