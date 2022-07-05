به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایشگاه زنده یاد صادق تبریزی امروز سه شنبه ۱۴ تیر با حضور شاهین ترکمن کیوریتور نمایشگاه، مهرداد فلاح نماینده خانواده تبریزی و مازیار مصور رحمانی ناشر کتاب زنده یاد تبریزی در نگارخانه سهراب برگزار شد.

شاهین ترکمن در ابتدا درباره نمایشگاه توضیح داد و گفت: آقای تبریزی پیش‌تر نیز ۲ نمایشگاه با گالری سهراب داشته است؛ یکی در زمان حیات‌شان در سال ۱۳۹۵ و دیگری چند سال پیش. وقتی صحبت از انتشار کتابی درباره آثار ایشان بود، تصمیم بر این شد رونمایی از کتاب همزمان با برگزاری نمایشگاهی از آثار او باشد. ما در این نمایشگاه سعی کردیم آثار مختلفی از دوره‌های متنوع کاری این هنرمند ارائه دهیم، به همین دلیل آثاری از خانواده هنرمند، تعدادی اثر از مجموعه شخصی خودم و تعدادی از مجموعه‌داران دیگر قرض گرفته‌ایم تا به نمایش گذاشته شود. به همین دلیل آثار کمی در این نمایشگاه قابل فروش هستند.

وی متذکر شد: در این نمایشگاه ۳۵ اثر نمایش داده می‌شود به علاوه یک مجموعه‌ چاپی که حدود ۲۰ اثر می‌شود.

کیوریتور نمایشگاه درباره جهان کلی آثار تبریزی بیان کرد: تعدادی آثار در این نمایشگاه عرضه می‌شود که در حد آثار موزه‌ای هستند. استاد تبریزی مجوعه ریتم‌خط‌ها را از قدیم کار می‌کردند؛ ریتم‌خط‌ها مینیمال‌شده‌ دیگر آثار استاد است. استاد تبریزی در طول حیات هنری‌اش سعی داشت ساختار هنر شرق را حفظ و این آثار را مدرن کند و در واقع تبریزی در تمام زندگی‌اش می‌خواست پلی بین سنت و مدرنیته باشد.

مازیار مصور رحمانی درباره کتاب هنری یا آرتیست بوک گفت: کتاب آرتیست‌بوک به دلیل نوع چاپ، نوع کاغذ و نوع صحافی و وجود یک آرت‌ورک از هنرمند در آن، از سایر کتاب‌ها متمایز می‌شود. به همین دلیل این جنس کتاب‌ها مخاطب خاص خود را دارد که شامل مجموعه‌داران و موزه‌ها می‌شود. ما تا با الان نزدیک به ۳۰ عنوان کتاب با بیش از ۱۸ هنرمند مستر کار کرده‌ایم. یک وجه تمایزی که کار ما نسبت به دیگر آرتیست‌بوک‌ها دارد این است که یک اثر اورجینال داخل کتاب‌های ما هست که طبیعتاً نسخه یک ما را از نسخه‌ی دو کاملاً متفاوت می‌کند.

در ادامه این ناشر با اشاره به آغاز آشنایی‌اش با صادق تبریزی درباره شکل‌گیری این کتاب توضیح داد: سال ۱۳۹۲ من پیشنهاد چاپ چنین کتابی را به ایشان دادم و مورد استقبال ایشان قرار گرفت. تهیه و آماده کردن متریال کتاب به دلیل اینکه آرشیو خیلی منسجمی از ایشان موجود نبود، کار را برای ما سخت می‌کرد. در نهایت کار زیر نظر ایشان انجام شد و نزدیک به ۳ سال طول کشید تا ایشان آثارشان را انتخاب کنند. صفحه‌آرایی کتاب زیر نظر استاد انجام گرفت و تا سال ۱۳۹۶ به طول انجامید. سال ۱۳۹۶ ایشان بیمار شدند و متأسفانه چندی بعد فوت کردند. به همین خاطر فرصتی برای ارائه‌ی این کتاب پیش نیامد. البته در خارج از ایران رونمایی شد. این مسئله ماند تا به امروز که به همت آقای فلاح و ترکمن این مهم به انجام رسید.

مهرداد فلاح هنرمند نقاش و نماینده خانواده صادق تبریزی نیز با اشاره به دوره‌های مختلف آثار تبریزی خاطرنشان کرد: آقای تبریزی در تمامی فعالیت هنری‌اش طی ۶۰ سال دوست داشت کتابی چاپ کند که مرجع باشد و آثار داخل کتاب هم به انتخاب خودش باشد. خوشبختانه این اتفاق در زمان حیات ایشان افتاد و ۱۰۰ نسخه از این کتاب منتشر و توسط ایشان امضا شد.

وی درباره محل برگزاری این نمایشگاه گفت: در تیرماه سال ۱۳۵۲ آقای تبریزی این گالری را تحت عنوان نگارخانه ۶۶ تأسیس کرد که نخستین نگارخانه رسمی و ثبت‌شده در ایران است. در همان سال ایشان نمایشگاهی از مجموعه شخصی خودشان که شامل آثار هنرمندانی چون فرامرز پیلارام، مسعود عربشاهی و پرویز تناولی بود، برگزار کرد.

فلاح در پاسخ به این سوال که آیا آثار تبریزی از ایران خارج شده یا خیر، گفت: بخشی از آثار صادق تبریزی نزد پسر ایشان است و بخشی هم از ایران خارج شده است. قرار است به زودی موزه‌ای به اسم ایشان تشکیل شود. آقای تبریزی علاوه بر آثار خودش، مجموعه‌ای شامل بیش از ۱۷۰ اثر از نقاشی‌های پشت شیشه، آثار قهوه‌خانه‌ای تا هنرمندان هم‌دوره‌اش کسانی چون پیلارام، تناولی، پروانه اعتمادی، عربشاهی و … از خود به یادگار گذاشته است.

وی همچنین به کتاب خاطراتی از هنرمند به قلم خودش اشاره کرد و گفت: آقای تبریزی ۱۰ سال پایانی عمرش مشغول نوشتن کتابی بود که شامل خاطراتش می‌شد. خوشبختانه این کتاب زمانی که ایشان در قید حیات بود به اتمام رسید و در آینده این کتاب خاطرات که توسط خودِ هنرمند نوشته شده، به چاپ خواهد رسید.

رونمایی از کتاب هنری زنده یاد صادق تبریزی به همراه نمایشگاه آثار کمتر دیده‌شده ایشان، در روز جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱ در نگارخانه سهراب برگزار می‌شود.