به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با شیخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر مسائل روابط دوجانبه و منطقه‌ای مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با تشکر از تلاش‌های وزیر امورخارجه قطر در زمینه توسعه روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف، سفر مقامات عالی دو کشور به دوحه و تهران را باهدف پیگیری موضوعات مختلف در روابط دانست و ضرورت پیگیری برای اجرایی شدن توافقات میان دو کشور را مورد تأکید قرار داد.

امیرعبداللهیان در ادامه با اشاره به اهمیت روان‌سازی مراودات فعالان اقتصادی و مبادلات تجاری فی‌مابین، به پاره‌ای از موانع در حوزه‌های مختلف از جمله صدور روادید، مجوز اقامت برای فعالان اقتصادی و برخی مشکلات در بخش حمل و نقل تجاری اشاره و تلاش برای برطرف‌سازی آن را خواستار شد.

وزیر امور خارجه کشورمان از حسن ضیافت و تلاش سازنده دولت قطر در برگزاری نشست اخیر گفتگو برای رفع تحریم‌ها و همچنین حل برخی مشکلات در خصوص حضور کشورمان در جام‌جهانی قطر نیز تشکر و قدردانی کرد.

امیرعبداللهیان همچنین در این دیدار اهمیت توسعه همکاری‌ها در کشورهای منطقه برای ایجاد ثبات و امنیت را مورد تأکید قرار داد.

وزیرخارجه قطر نیز در این دیدار با ابلاغ سلام امیر قطر به رئیس‌جمهور کشورمان، ضرورت پیگیری اسناد امضا شده و توافقات صورت گرفته در سفر مقامات عالیه دو کشور را مورد تأکید قرار داد و خواستار تلاش وزارت خارجه‌های دو کشور برای فعال‌سازی اسناد و توافقات شد.