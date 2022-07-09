انصاریفرد از دو بازیکن دیگر تیم ملی ایران جدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاریفرد کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با وجود اینکه یک فصل دیگر با تیم آاک یونان قرارداد دارد، اما به نظر می‌رسد مدنظر «ماتیاس آلمیدا» سرمربی این تیم نیست و در لیست مازاد آاک قرار گرفته است.

طبق اعلام رسانه‌های یونان، علاوه بر انصاریفرد چند بازیکن دیگر آاک هم که در لیست مازاد هستند، جدا از تیم اصلی و زیر نظر یک مربی دارای مدرک حرفه‌ای یوفا تمرین می‌کنند.

همه آنها فوتبالیست‌هایی هستند که هنوز قرارداد دارند و به دنبال تیمی برای ادامه کار هستند.

انصاریفرد قصد دارد در یونان به فوتبالش ادامه بدهد و احتمال دارد به تیم دیگری در سوپرلیگ این کشور منتقل بشود؛ در حالی که احسان حاج صفی و میلاد محمدی دو بازیکن ایرانی دیگر به کار خود در آاک ادامه خواهند داد.

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