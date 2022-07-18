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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۰۷

پیراهن شماره ۱۰ آاک از کاپیتان تیم ملی ایران گرفته شد

پیراهن شماره ۱۰ آاک از کاپیتان تیم ملی ایران گرفته شد

پیراهن شماره ۱۰ تیم آاک یونان از کریم انصاریفرد کاپیتان تیم ملی ایران گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاریفرد که یک فصل دیگر با تیم آاک یونان قرارداد دارد، یکی از بازیکنان مازاد این تیم اعلام شده است. سرمربی آاک، این مهاجم ایرانی خود را در لیست مازاد قرار داده اما هنوز تیم بعدی انصاریفرد هم مشخص نشده است.

گفته می‌شود انصاریفرد به دلیل داشتن همسری یونانی قصد دارد به فوتبالش در همین کشور ادامه بدهد.

تیم آاک در حال حاضر اردوی پیش فصل خود را در کشور هلند برپا کرده است. سایت novasports یونان مدعی شد شماره ۱۰ تیم آاک که متعلق به کریم انصاریفرد بود از این بازیکن گرفته و به «استیون زوبر» رسیده است.

به این ترتیب بازیکن جدید آاک که احتمالاً مهاجم خواهد بود، شماره ۹ بر تن می‌کند.

کد مطلب 5541411

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