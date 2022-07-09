مهلت ارسال اثر به جشنواره ملی نهج البلاغه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید غضنفری اظهار داشت: آخرین ارسال مهلت ارسال به دبیرخانه جشنواره ۲۷ تیرماه است.

وی افزود: این جشنواره در بخش های ادبی شامل شعر و داستان کوتاه، هنری های تجسمی شامل پوستر، تایپوگرافی، خوشنویسی، نقاشی، هنرهای دیجیتال شامل کلیپ، موشن گرافیک، عکاسی، انیمیشن و صنایع دستی شامل قلم زنی، سفال، زیور آلات برگزارمی شود.

غضنفری همچنین دشمن‌شناسی در نهج‌البلاغه، زندگی سالم در نهج‌البلاغه، اخلاق فردی و اجتماعی در نهج‌البلاغه اقتصاد سالم و جامعه پویا در نهج‌البلاغه را از محورهای همایش برشمرد.

وی بیان کرد: مدیریت و اخلاق مدیران در نهج‌البلاغه، مضامین فرهنگ و تربیتی در نهج‌البلاغه، سیری در نهج‌البلاغه از دیگر محورهای این جشنواره است.

غضنفری گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق آدرس پست الکترونیکی به آدرس tvu.nahi@gmail.com ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۳۳۵۵۳۱۶۴ تماس بگیرند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه فنی و حرفه ای یزد با اشاره به بخش ویژه جشنواره گفت: در قالب این بخش، مسابقه‌ای از مفاهیم و ارزش‌های نهج‌البلاغه در روز شنبه، ۲۵ تیرماه برگزار می‌شود که مطالب آن در قالب pdf از ۲۰ تیرماه در سایت جشنواره بارگذاری می شود.

وی ادامه داد: یکی از اهدافی که این دانشگاه در قالب برگزاری این جشنواره دنبال می‌کند، خروج نهج‌البلاغه از مهجوریت است بنابراین اگر به معنای واقعی به این کتاب ارزشمند توجه اجمالی می‌شد، امروز وضع زندگی ما به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی این‌گونه نبود.

۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ملی نهج البلاغه در یزد رسید

دبیر علمی جشنواره ملی نهج البلاغه در استان یزد نیز گفت: تاکنون ۵۰ اثر از سراسر کشور به این جشنواره ارسال شده است.

احمد محتشمی افزود: نهج‌البلاغه بعد از قرآن گران‌بهاترین کتاب برای هدایت انسان‌ها محسوب می‌شود که به ابعاد مختلف اعم از سیاسی، فرهنگی، قضایی، حکومتی، اجتماعی و ... می‌پردازد.

وی ادامه داد: نهج‌البلاغه منشور انسان‌سازی است و درمان تمام امراض و دردهای اجتماعی، روحی و اخلاقی در این کتاب معنوی وجود دارد که می‌تواند پاسخگوی همه خلأهای فکر و اخلاقی و روحی جوامع بشری باشد.

وی، توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نهج‌البلاغه در راستای آموزه‌های دینی و تربیتی مبتنی بر فرمایشات گهربار مولی‌الموحدین علی(ع) در قالب‌های فرهنگی و هنری، به‌کارگیری و انتشار آثار مطلوب ارسالی در قالب‌های مختلف و ارائه به مجموعه‌های فرهنگی، اجتماعی و انقلابی و تجلیل از مبلغان و فعالان فرهنگی ادبی و هنری در عرصه ترویج مضامین نهج‌البلاغه را از اهداف این جشنواره یاد شده بیان کرد.

وی ادامه داد: اختتامیه جشنواره یاد شده اول مردادماه برگزار می شود.