سودجویی برخی افراد در فروش خودسرانه بلیت مسیرهای پروازی آتا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت هواپیمایی آتا، متاسفانه در روزهای اخیر تعدادی افراد سودجو با نیت کلاهبرداری و با پوشش آژانس مسافرتی اقدام به فروش خودسرانه بلیت برخی مسیرهای پروازی هواپیمایی آتا با قیمت نامتعارف و با امکاناتی جعلی نظیر هتل اجباری و… نموده‌اند.‌

به اطلاع می‌رساند هواپیمایی آتا ضمن اعلام جعلی بودن این پروازها مجوز فروش واحدهای متخلف را ابطال و شکایت خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

از سویی در خصوص تغییر در زمان انجام یکی از پروازهای هواپیمایی آتا به اطلاع می‌رساند مراتب به محض تغییر در زمان پرواز و از ظهر روز قبل به اطلاع آژانس‌ها رسیده بود ولیکن عدم اطلاع رسانی به موقع یکی از آژانس‌ها، موجب معطلی و آزردگی خاطر برخی از مسافران محترم این شرکت گردید.

شایان ذکر است هواپیمایی آتا با اینکه در بروز این اتفاق بی تقصیر بوده، ولیکن به محض اطلاع، با استقرار کارکنان خود در فرودگاه جهت حل این مشکل اقدام نموده است.

با برنامه ریزی صورت گرفته توسط هواپیمایی آتا مبلغ بلیت تعدادی از مسافران گرامی که از ادامه این مسیر پروازی انصراف داده بودند عودت شده، برای تعدادی از مسافران محترم جهت انتظار تا زمان پرواز بعدی اقدام به رزرو هتل گردیده و تعدای از مسافران محترم نیز توسط هواپیمایی آتا با سایر شرکت‌های هواپیمایی به مقصد عزیمت نمودند.

ضمناً در راستای تکریم ارباب رجوع، هواپیمایی آتا آمادگی خود برای رسیدگی به شکایت مسافران محترمی که نسبت به دریافت حق و حقوق خود اعتراض دارند را از طریق تماس با شماره ۴۸۵۵_۰۲۱ امور مشتریان این هواپیمایی اعلام می‌دارد.