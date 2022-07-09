«سفید» مهمان جدید ایرانشهر شد/ تصویر شخصی یک واقعیت خانوادگی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «سفید» به نویسندگی امیر ابراهیم‌زاده و کارگردانی صادق برقعی از روز پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد رفت.

صادق برقعی پیش از این در نمایش‌های «لانچر ۵»، «پینوکیو»، «ژپتو»، «دامپزشکی»، «پاره سنگ در جیب‌هایش»، «حذف به قرینه معنوی» و «خاک سفید» به ایفای نقش پرداخته‌است.

«سفید» اولین تجربه برقعی در جایگاه کارگردانی است که به روایت زندگی پر از پنهان‌کاری یک خانواده و تلاش آنها برای القای تصویر شخصی‌شان از واقعیت می‌پردازد.

غزاله زعیم، زهرا مهرابی، ساناز آقایی، بی‌تا عزیز، صادق برقعی و سپهر طهرانچی بازیگران نمایش «سفید» هستند.

رها جهانشاهی مجری طرح این اثر است.

اطلاعات تکمیلی این اثر به‌زودی منتشر خواهد شد.