تیزر نمایش «عنوان موقت: براش» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل تماشاخانه ایرانشهر، تیزر نمایش «عنوان موقت: براش» به کارگردانی نرگس هاشمپور با بازی اصغر پیران، فربد فرهنگ، سینا بالاهنگ و ندا جبرئیلی منتشر شد. این نمایش این روزها در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر ساعت ۲۱ روی صحنه میرود.
نمایش «عنوان موقت: براش» نوشته کیوان سررشته و زهرا محسنی با نگاهی به رمان مستند «Ab jetzt ist Ruhe» اثر ماریون براش و به کارگردانی نرگس هاشمپور تلاش دارد تا با نقب به گذشته یک خانواده از خلال خاطرات تنها عضو بازماندهاش به زخمهایی بپردازد که شکافهای قدیمی ایجاد میکنند و عشق خانوادگی از پس بهبودشان برنمیآید.
زندگیهای دوگانه خصوصی و عمومی در چنین شرایطی امری طبیعی میشوند و هر فرد چندین پرسونا پیدا میکند که برحسب موقعیت و جایگاهش باورها و رفتارهای متفاوتی از خود بروز میدهد. بهاینترتیب کمکم تصویری که ما از خود و خانوادهمان در انظار نشان میدهیم و آنچه واقعاً هستیم در هم میروند و تبدیل میشویم به چیزی نه این و نه آن.
سایر عوامل این نمایش عبارتاند از طراح صحنه: منوچهر شجاع، طراح لباس: ندا نصر، طراح نور: رشدی علیجی، طراح صدا و موسیقی: کاوه عابدین، تمریندهنده: مصطفی شبخوان، طراح پوستر: جواد آتشباری، طراح ویدیو: علی کاظمی، گروه کارگردانی: مهران عشریه، مائده بهرامی، احسان شاکری، پویا فرخنده کلامقدیم، دستیار طراح صحنه و لباس: نازگل مهرانی، دستیار صدا: اسد مجتهدی، روابط عمومی: امیر قالیچی، محتوای تبلیغاتی: سجاد داغستانی، طراح تیزر و موشنگرافی: کوشا صباغی، عکاس: پرتو جغتائی، ساخت تیزر: علی یار راستی و موسیقی: آوا راستی.
تیزر نمایش «عنوان موقت: براش» را اینجا ببینید.
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