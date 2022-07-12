مقر دبیرکلی کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا هنوزبه ایران منتقل نشده!

به گزارش خبرنگار مهر، افشین بدیعی دبیرکل ایرانی کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا (ATTU) بلافاصله پس از تصدی این مسئولیت اقدامات لازم برای جابه جایی مقر دبیرکلی آسیا به ایران را انجام داد اما با وجود گذشت نزدیک به یک سال، هنوز به نتیجه نرسیده است.

بدیعی که سال‌ها مسئولیت نایب رئیسی تنیس روی میز آسیای میانه را بر عهده داشت، در انتخابات سال گذشته کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا به عنوان دبیرکل منصوب شد. در حالی که تا پیش از آن و طی دو دهه متوالی این مسئولیت در اختیار هنگ کنگ بود. پیش از آن هم چینی‌ها برای مدت سه دهه این مسئولیت را در اختیار داشتند.

به همین دلیل مقرر دبیرکلی تنیس روی میز آسیا طی نیم قرن گذشته به صورت متوالی در غرب آسیا بود تا اینکه بدیعی به عنوان اولین ایرانی که عهده دار این پست شد اقدام به تغییر و جابه جایی کرد اگرچه به نتیجه نرسیده در حالی که جابه جایی مقر ریاست تنیس روی میز آسیا از غرب به شرق قاره خیلی وقت پیش به سرانجام رسید.

انتخابات اخیر کنفدراسیون تنیس روی میز مهرماه سال گذشته در حاشیه رقابت‌های قهرمانی آسیا در قطر انجام شد. در آن انتخابات «خلیل المنهدی» از قطر به عنوان رئیس جدید این کنفدراسیون انتخاب شد و جایگزین رئیس چینی شد.

وی بلافاصله پس از عهده دار شدن این مسئولیت، مقر ریاست ATTU را از چین به کشور خودش یعنی قطر منتقل کرد تا در کشور خودش به این مسئولیت رسیدگی کند.

افشین بدیعی در گفتگو با خبرنگار در این زمینه و چرایی عدم جابه جایی مقر دبیرکلی کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا گفت: خیلی زود اقدامات لازم برای جابه جایی مورد نظر را انجام دادیم. در نظر داشتیم تهران یا کیش را به عنوان مقر جدید دبیرکلی نهایی کنیم اما برای این جابه جایی تا به امروز هیچ حمایتی نشده است.

وی ادامه داد: وعده و وعید از تهران و کیش زیاد شنیدیم اما متأسفانه مسئولان هنوز به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند. برای تصدی پست مهم دبیرکلی آسیا کوچک‌ترین هزینه‌ای حتی به اندازه یک ریال نشد و برای انتقال دفتر هم هیچ هزینه‌های صورت نگرفته است. با وجود صحبت‌های زیادی اما تا به امروز اتفاق جدیدی در این زمینه رقم نخورده است.

دبیرکل ایرانی کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا اصفهان را به عنوان شهر موردنظر برای مقرر جدید معرفی و ابراز امیدواری کرد که پیگیری‌های انجام شده در این زمینه هر چه زودتر به نتیجه برسد.