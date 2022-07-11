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۲۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۳

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۱۴۵۳ بیمار جدید کرونایی/ ۲۵۴ نفر بستری شدند

شناسایی ۱۴۵۳ بیمار جدید کرونایی/ ۲۵۴ نفر بستری شدند

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۴۵۳ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۴۵۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۲۵۴ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۴۲۹ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۴۴۴ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۸۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۳۷۱ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۲ میلیون و ۷۴۷ هزار و ۹۴۴ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۴۲ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۸۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5534145

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    نظرات

    • amin IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا ستاد کرونا خجالت نمیکشه میگه هفت میلیون نفر تا الان کرونا کرفتن ، بابا به ولله اینجا مملکت امام زمانه ، ما شیعه ی علی هستیم دروغ بده دروغ بده ، شاید هفت میلیون نفر فقط کرونا نگرفتن تا الان ، بسه توبه کنید ،
    • amin IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا ستاد کرونا خجالت نمیکشه میگه هفت میلیون نفر تا الان کرونا کرفتن ، بابا به ولله اینجا مملکت امام زمانه ، ما شیعه ی علی هستیم دروغ بده دروغ بده ، شاید هفت میلیون نفر فقط کرونا نگرفتن تا الان ، بسه توبه کنید ،

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