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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۹

بیانیه فدراسیون فوتبال درباره انتخاب بدون دخالت سرمربی تیم ملی

بیانیه فدراسیون فوتبال درباره انتخاب بدون دخالت سرمربی تیم ملی

فدراسیون فوتبال با توجه به برخی موضوعات مطرح شده در خصوص تصمیم گیری پیرامون تیم ملی بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به برخی شایعات درباره انتخابات مربوط به کادر فنی تیم ملی ایران شایعاتی شکل گرفت که منجر به صدور بیانیه در این باره شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

پیرو مطلب منتشر شده در یکی از روزنامه‌های غیر ورزشی و تفسیر نادرست از مواضع و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت و تمجید از مربیان داخلی لازم است موضوعاتی به منظور تبیین مواضع فدراسیون فوتبال و رفع ابهامات پیرامون تیم ملی اعلام شود.

رسالت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران تلاش در مسیر آماده سازی و حضور تیمی قدرتمند، منسجم و شایسته در رقابت‌های جام جهانی است که بتواند موجبات خشنودی، افتخار و شادی ملت بزرگ ایران، قشر جوان و علاقمندان به فوتبال را در میادین بین المللی فراهم سازد.

این در حالی است که برداشت غیر مرتبط یکی از روزنامه‌های سیاسی از بیانات معظم له با استفاده از تیتر غلط و شائبه دار موجب ایجاد فضای نامناسبی در اطراف تیم ملی ایران و فدراسیون فوتبال گردیده است.

تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت استقلال سازمان‌ها، شایسته سالاری و انجام امور اجرایی توسط متخصصین هر حوزه که در این موضوع بدون شک فدراسیون فوتبال است نشان گر برداشت نادرست از بیانات و توصیه‌های مطرح شده است.

متأسفانه این مطلب همچنین مصداق وهن جایگاه دفتر مقام معظم رهبری است حال آنکه انتشار پستی در اینستاگرام معظم له هیچ ارتباطی با شرایط و موضوعات مرتبط با تیم ملی فوتبال ایران نداشته و برداشت غلط و حاشیه ساز منتشر شده در این روزنامه موجب انحراف افکار عمومی و واکنش‌های نادرستی گردیده است.

بر این مبنا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بر مبنای وظایف و مسئولیت‌های خود در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه سربلندی و حضور قدرتمندانه نمایندگان ورزش ایران اسلامی در میادین بین المللی همچنین خوشحالی و رضایت مردم شریف ایران اسلامی تنها در راستای مصالح و منافع ملی در خصوص شرایط تیم ملی به صورت کاملا مستقل تصمیم‌گیری و به تکلیف خود عمل خواهد کرد و هیچ گونه دخالت سیاسی و غیر ورزشی در اینگونه موضوعات تخصصی که در حوزه وظایف تعریف شده مسئولان فدراسیون به شمار می‌رود صورت نگرفته همچنین سخنگوی دولت و وزیر محترم ورزش بارها بر استقلال کامل فدراسیون در زمینه تصمیم‌گیری پیرامون شرایط تیم ملی و نقش حمایتی دولت محترم در خصوص پشتیبانی از فدراسیون در مسیر آماده سازی تیم ملی تاکید نموده‌اند.

کد مطلب 5538353

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      2 10
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      درود بر شما،حالا که دستتان باز است و خواهان سربلندی تیم ملی هستید مذاکره با کی روش را شروع کنید.
    • داوود IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      0 0
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      از زمانیکه حمید استیلی شد سرپرست تیم ملی فاتحه تیم خونده شد چرا فراموش کردید این آقا زمانیکه شده بود سرپرست تیم امید زیرآب دو تا سرمربی رو زد تا بشه سرمربی تیم. الان انتخاب سرمربی رو تا شهریور کش ميدند بعد میگن ایرانیها قبول نکردند چون زمان هم نداریم آقای استیلی سرمربی تیم
      • ناشناس IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
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        من طرفدار استیلی نیستم ولی خوره تراز استیلی هم درکمیته فنی هستند مثل پرویز مظلومی.
    • الحق IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 0
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      سرپرست فدراسیون فوتبال خیلی ضعیف است وچون پولی هم ندارند دستشان بسوی دولت است طبیعی است وقتی وضع اینطوری است ازدولت و....فشار بیاورند که فلان مربی بیمصرف ایرانی را جایگزین کنند

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