بیانیه فدراسیون فوتبال درباره انتخاب بدون دخالت سرمربی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به برخی شایعات درباره انتخابات مربوط به کادر فنی تیم ملی ایران شایعاتی شکل گرفت که منجر به صدور بیانیه در این باره شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

پیرو مطلب منتشر شده در یکی از روزنامه‌های غیر ورزشی و تفسیر نادرست از مواضع و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت و تمجید از مربیان داخلی لازم است موضوعاتی به منظور تبیین مواضع فدراسیون فوتبال و رفع ابهامات پیرامون تیم ملی اعلام شود.

رسالت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران تلاش در مسیر آماده سازی و حضور تیمی قدرتمند، منسجم و شایسته در رقابت‌های جام جهانی است که بتواند موجبات خشنودی، افتخار و شادی ملت بزرگ ایران، قشر جوان و علاقمندان به فوتبال را در میادین بین المللی فراهم سازد.

این در حالی است که برداشت غیر مرتبط یکی از روزنامه‌های سیاسی از بیانات معظم له با استفاده از تیتر غلط و شائبه دار موجب ایجاد فضای نامناسبی در اطراف تیم ملی ایران و فدراسیون فوتبال گردیده است.

تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت استقلال سازمان‌ها، شایسته سالاری و انجام امور اجرایی توسط متخصصین هر حوزه که در این موضوع بدون شک فدراسیون فوتبال است نشان گر برداشت نادرست از بیانات و توصیه‌های مطرح شده است.

متأسفانه این مطلب همچنین مصداق وهن جایگاه دفتر مقام معظم رهبری است حال آنکه انتشار پستی در اینستاگرام معظم له هیچ ارتباطی با شرایط و موضوعات مرتبط با تیم ملی فوتبال ایران نداشته و برداشت غلط و حاشیه ساز منتشر شده در این روزنامه موجب انحراف افکار عمومی و واکنش‌های نادرستی گردیده است.

بر این مبنا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بر مبنای وظایف و مسئولیت‌های خود در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه سربلندی و حضور قدرتمندانه نمایندگان ورزش ایران اسلامی در میادین بین المللی همچنین خوشحالی و رضایت مردم شریف ایران اسلامی تنها در راستای مصالح و منافع ملی در خصوص شرایط تیم ملی به صورت کاملا مستقل تصمیم‌گیری و به تکلیف خود عمل خواهد کرد و هیچ گونه دخالت سیاسی و غیر ورزشی در اینگونه موضوعات تخصصی که در حوزه وظایف تعریف شده مسئولان فدراسیون به شمار می‌رود صورت نگرفته همچنین سخنگوی دولت و وزیر محترم ورزش بارها بر استقلال کامل فدراسیون در زمینه تصمیم‌گیری پیرامون شرایط تیم ملی و نقش حمایتی دولت محترم در خصوص پشتیبانی از فدراسیون در مسیر آماده سازی تیم ملی تاکید نموده‌اند.