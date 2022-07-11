به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، نمایشگاه انفرادی طراحی و حجم پانتهآ بیات مختاری با عنوان «تنزار» جمعه ۲۴ تیر در گالری نگر به نشانی زیر پل کریمخان، بعد از تقاطع ایرانشهر، پلاک ۱۵۴، زنگ دوم، طبقه اول افتتاح میشود.
پانتهآ بیات مختاری، نقاش، طراح و مجسمه ساز، رشته مهندسی کشاورزی را در دانشگاه تهران خوانده و به صورت حرفهای و آزاد هنر را نزد احمد وکیلی آموخته است. بیات تا کنون در بیش از ۲۰ نمایشگاه گروهی چاپ دستی، طراحی و حجم و نقاشی شرکت کرده و برنده جایزه نخست جوانان بینال طراحی موزه هنرهای معاصر و گالری آنلاین آمریکا در میکس مدیا و برگزیده آرت فستیوال تهران است.
«تنزار» اولین نمایشگاه انفرادی او است که به کیوریتوری سجاد باغبان ماهر، استادیار دانشگاه هنر اصفهان در گالری نگر برگزار میشود. سجاد باغبان دکترای تاریخ هنر با گرایش نقاشی نوگرای ایران دارد و استادیار گروه موزه و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان است و همچنین به پژوهش و تدریس درباره نقاشی معاصر ایران اشتغال دارد.
احمد وکیلی نقاش، طراح و مدرس هنر، در استیتمنت این نمایشگاه نوشته است: «آثار پانتهآ تغزلی است؛ ایهام دارد و درد مشترکی را دنبال میکند، اما شعار نمیدهد و به روزمرگی نمیپردازد. عدم قطعیت در فرم، فضای آثارش را به نوعی رمانتیک میکند. موقعیت اشیا و امور در آثارش واجد زمان و مکان مشخصی نیست و فیگورهایش وجوب جغرافیا یا تیپ مشخصی ندارند. در نتیجه، این فیگورها و فرمها روح سمبلیک گرفته و وارد دنیای مثالی میشوند و راه را برای اسطورهای شدن باز میکنند. تعلیق دارند و جهانی را معرفی میکنند که ناآشناست. طراوت این نگاه، که از مشخصات هنر است، جهانی را در مقابل بیننده قرار میدهد که دال بر واکاوی درونی اوست. به تمامی مخاطبین این نمایشگاه پیشنهاد میکنم، اول دفترها را ببینند، بعد آثار حجمی و در آخر کارهایی که به نمایش در آمده است. شاید گفتههای من راحتتر درک شود.»
پانتهآ بیات، در مصاحبهای که طی سالیان گذشته با روزنامه اطلاعات داشت، اشاره میکند که در ۱۹ سالگی در نخستین بینال طراحی در موزه هنرهای معاصر، جایزه اول طراحی جوانان رو، کسب کرده، ولیکن با این وجود ورود او به عرصه حرفهای نقاشی تا امروز معمولاً در بستر نمایشگاههای گروهی بوده تا رسیدن به زمان مقتضی ارائه کارها به صورت انفرادی، که نهایتاً این اولین نمایشگاه انفرادی او در گالری نگر خواهد بود.
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