احصای اطلاعات واحدهای راکد استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست ستاد رونق تولید و رفع موانع استان سمنان به میزبانی استانداری از اجرای طرح احصای اطلاعات واحدهای تولیدی راکد استان با همراهی فرمانداران خبر داد و بیان کرد: بازگشت ۴۰ کارخانه تولیدی راکد به تولید در شش‌ماهه دوم سال قبل از جمله اقدامات دولت در زمینه حمایت از تولید بوده است.

وی با اشاره به اینکه طرح احصای اطلاعات واحدهای راکد با حضور فرمانداران شهرستان‌های هشت گانه استان پیگیری می‌شود، افزود: فرمانداران بازدید از واحدهای صنعتی و احصاء اطلاعات واحدهای راکد را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند.

استاندار سمنان همچنین به اولویت‌های دولت نیز اشاره کرد و گفت: ستاد احیای واحدهای راکد استان در ادامه مسیر پیش رو و در راستای تقویت اشتغال و تولید در استان با جدیت به کار خود ادامه خواهد داد.

هاشمی بیان کرد: بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، دستگاه‌های خدمات رسان بدون هماهنگی با ستاد تسهیل، اجازه قطع انشعاب و دسترسی هیچیک از واحدهای تولیدی را به دلیل بدهی ندارند.

وی با بیان اینکه امروز یک واحد دانش بنیان تولیدی در شهرک صنعتی سمنان در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و شعار سال به بهره برداری رسید، تاکید کرد: اینگونه اقدامات در راستای تحقق شعار سال، تقویت تولید، افزایش بهره‌وری، افزایش فرصت‌های شغلی و ارتقا کیفیت محصولات، باید در دستور کار قرار داشته باشد.