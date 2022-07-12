واکنش تهران به ادعاهای بایدن درباره برجام و امنیت خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به برخی مطالب مندرج در مقاله اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در روزنامه واشنگتن پست که در آستانه سفر وی به منطقه انجام شده است، اظهار داشت: تأکید آقای جو بایدن بر پیگیری سیاست فشار اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران، متناقض با اظهار تمایل مستمر آمریکا برای احیای توافق سال ۲۰۱۵ و در مسیر سیاست شکست خورده فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: دولت پیشین آمریکا با خروج یکجانبه از برجام‏، عملا به راهبرد دیپلماسی چندجانبه برای حل و فصل اختلافات صدمه جدی وارد ساخت و دولت فعلی آمریکا نیز علیرغم شعارها و ادعاهای خود مبنی بر بازگشت به توافق و جبران خطاهای دولت پیشین آمریکا، متأسفانه در عمل همان رویکرد را با تداوم تحریم و فشار اقتصادی دنبال می‌کند.

کنعانی توسل به چنین سیاست شکست خورده ای علیه جمهوری اسلامی ایران، بعنوان سازنده ترین کنشکر منطقه‏ را با ادعاهای بایدن در همین نوشتار مبنی بر تلاش برای ایجاد خاورمیانه باثبات و امن در تعارض دانست و تاکید کرد: خاورمیانه امن تر و با ثبات تر، تنها از طریق اقدام آمریکا در پایان دادن به سیاست تفرقه افکنی میان کشورهای منطقه، توقف سرازیر کردن تسلیحات به منطقه، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، کنار گذاشتن سیاست حمایت بدون قید و شرط از رژیم صهیونیستی و نیز پایان دادن به سیاست ایران هراسی بدست می آید و تا زمانی که این سیاستهای غلط و بحران آفرین اصلاح نشود، آمریکا مسئول اصلی بی ثباتی در منطقه غرب آسیا خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به تفاخر طنزآمیز رئیس جمهور آمریکا مبنی بر از بین بردن داعش و مهار تروریسم در منطقه افزود: اظهارات رئیس جمهور سابق و وزیر خارجه اسبق آمریکا در خصوص منشأ داعش، خلاف اظهارات آقای بایدن را روایت می کند، مضافا آنکه اقدام دولت آمریکا در ترور ناجوانمردانه شهید قاسم سلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم داعشی و تکفیری، بزرگترین کمک آمریکا به تروریست های داعشی و تکفیری بود.

کنعانی همچنین سیاست عملی دولت آمریکا در قبال مسئله فلسطین را خلاف ادعای بایدن مبنی بر تلاش آمریکا برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا دانست و افزود: رژیم صهیونیستی بزرگترین منبع بی ثباتی و گسترش تروریسم سازمان یافته در منطقه غرب آسیاست و حمایت تمام عیار آمریکا از این رژیم، روشنترین دلیل در بطلان ادعای صلح طلبی دولت آمریکاست.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: نکات مندرج در نوشتار آقای بایدن، روایتی یکجانبه و غیرواقعی از سیاست های دولت آمریکا در منطقه غرب آسیاست و دولتمردان آمریکا اگر حقیقتا خواستار ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا و نتیجتا جهانی امن برای خود و دیگران هستند، بهتر است واقعیات نوین جهان را درک کرده و از تلاش برای تحمیل ارزشهای آمریکایی و یکجانبه گرائی بپرهیزند و اجازه دهند کشورهای منطقه خود بر اساس ارزشها، منافع و واقعیت ها و در چارچوب همکاری منطقه ای نسبت به تأمین امنیت و منافع جمعی خود اقدام نمایند.