پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به ادعاها و اتهامات اخیر بایدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه کشور، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه برخی ادعاها و اتهامات منتشر شده علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه غرب آسیا از جمله اظهارات وی در نشست جده را، مردود و بی اساس دانست و افزود: این ادعاهای واهی، در راستای تداوم سیاست فتنه انگیزانه و تنش آفرین واشنگتن در منطقه است.
کنعانی با اشاره به سابقه آمریکا به عنوان اولین کشور بکارگیرنده بمب هستهای، مداخله مستمر در امور داخلی کشورهای منطقه، اشغال و تجاوز نظامی، فروش انبوه سلاح و ترویج نظامیگری در منطقه افزود: آمریکا بار دیگر با توسل به سیاست شکست خورده ی ایران هراسی، درصدد تنش آفرینی و بحران سازی در منطقه برآمده است.
کنعانی همچنین با اشاره به چندین دهه حمایت کور و نامحدود دولت آمریکا از رژیم غاصب صهیونیستی افزود: بی شک دولت آمریکا شریک اصلی ادامه اشغال سرزمین فلسطین و قدس شریف، جرم و جنایات روزمره این رژیم علیه فلسطینیان و آپارتاید و نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه ملت مظلوم و مقاوم فلسطین است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری از فن آوری صلح آمیز هستهای در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی و پایبندی بر استمرار گفتگوها برای رفع تحریمها، افزود: اتهامات دروغین آمریکا در خصوص برنامه صلح آمیز هستهای جمهوری اسلامی ایران و چشم پوشی این کشور از چندین دهه فریبکاری رژیم صهیونیستی به عنوان رژیم غیرعضو در معاهده عدم اشاعه و بزرگترین دارنده زرادخانه تسلیحات هستهای در منطقه، نشانه بزرگی از تزویر و نفاق دولت آمریکاست.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان با تأکید بر سیاست اصولی و سازنده جمهوری اسلامی ایران در استقبال از گفتگو با همسایگان و ابتکارهای درون منطقهای، افزود: انتظار میرود دولتهای منطقه در پاسخ به دعوت و ابتکارهای جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو و همکاری منطقهای، گامهای سازندهای به نفع امنیت دسته جمعی، صلح و ثبات و توسعه مشترک بردارند.
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