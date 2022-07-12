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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۷:۱۹

فرماندار کرج خبر داد؛

حضور ۲٠ تولیدکننده محصولات عفاف و حجاب در رویداد «ستر»

حضور ۲٠ تولیدکننده محصولات عفاف و حجاب در رویداد «ستر»

البرز- فرماندار کرج با بیان اینکه به جد پیگیر ایجاد مکان دائمی عرضه تولیدات عفاف و حجاب در مرکز استان هستیم، گفت: ۲٠ تولیدکننده با بیش از ۵٠٠ نمونه کار در رویداد «ستر» حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، غفور قاسم پور شامگاه دوشنبه در آئین افتتاح دومین نمایشگاه پوشش ایرانی اسلامی کرج در جمع رسانه‌ها، اظهار کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی علاوه بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به تولیدکنندگان این محصولات نیز کمک شایانی می‌کند.

وی بیان کرد: حمایت از تولیدات حوزه عفاف و حجاب همواره مورد تأکید مسئولان استان به ویژه استاندار بوده است.

فرماندار کرج تصریح کرد: این دومین رویداد فصلی است که در مرکز استان شاهد برگزاری آن هستیم و سعی تداوم این امر داریم.

وی با اشاره به حضور ۲٠ برند تولیدی در دومین رویداد ستر، افزود: بیش از ۵٠٠ نمونه کار در این رویداد معرفی شد که در راستای حمایت از تولیدات داخلی و چرخش چرخ تولید حمایت از آنها در دستور کار قرار دارد.

قاسم پور متذکر شد: شناسایی و معرفی تولیدات حوزه عفاف و حجاب در استان، ایجاد بسترهای فروش دائمی این محصولات و ایجاد زنجیره فروش و تولید از اهداف برگزاری رویداد فصلی پوشش ایرانی اسلامی شهر کرج است.

به گزارش مهر، آئین افتتاح دومین نمایشگاه پوشش ایرانی اسلامی کرج جمعی از مسئولان استان البرز برگزار شد.

کد مطلب 5536079

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