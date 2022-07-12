حضور ۲٠ تولیدکننده محصولات عفاف و حجاب در رویداد «ستر»

به گزارش خبرنگار مهر، غفور قاسم پور شامگاه دوشنبه در آئین افتتاح دومین نمایشگاه پوشش ایرانی اسلامی کرج در جمع رسانه‌ها، اظهار کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی علاوه بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به تولیدکنندگان این محصولات نیز کمک شایانی می‌کند.

وی بیان کرد: حمایت از تولیدات حوزه عفاف و حجاب همواره مورد تأکید مسئولان استان به ویژه استاندار بوده است.

فرماندار کرج تصریح کرد: این دومین رویداد فصلی است که در مرکز استان شاهد برگزاری آن هستیم و سعی تداوم این امر داریم.

وی با اشاره به حضور ۲٠ برند تولیدی در دومین رویداد ستر، افزود: بیش از ۵٠٠ نمونه کار در این رویداد معرفی شد که در راستای حمایت از تولیدات داخلی و چرخش چرخ تولید حمایت از آنها در دستور کار قرار دارد.

قاسم پور متذکر شد: شناسایی و معرفی تولیدات حوزه عفاف و حجاب در استان، ایجاد بسترهای فروش دائمی این محصولات و ایجاد زنجیره فروش و تولید از اهداف برگزاری رویداد فصلی پوشش ایرانی اسلامی شهر کرج است.

به گزارش مهر، آئین افتتاح دومین نمایشگاه پوشش ایرانی اسلامی کرج جمعی از مسئولان استان البرز برگزار شد.