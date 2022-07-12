به گزارش خبرگزاری مهر، بهداد سلیمی که چندی پیش با حکم سجاد انوشیروانی به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون وزنه برداری منصوب شد، در مورد وضعیت اداری و مالی فدراسیون گفت: زمانی که ما فدراسیون را تحویل گرفتیم یک مقدار شرایط نابسامان بود. چالش‌های بزرگی داشتیم که البته هنوز هم این چالش پابرجا است. اولین چالش، سر و سامان دادن به اردوهای تیم‌های ملی بود. سپس باید اعزام تیم نوجوانان و جوانان را به قهرمانی آسیا انجام می‌دادیم. فدراسیون بدهی‌های زیادی دارد که باید آنها را نیز سر و سامان بدهیم. همچنین خواسته‌های وزنه‌برداران رده بزرگسالان را هم باید فراهم می‌کردیم تا آنها به اردوی تیم ملی برگردند.

وی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده بخش اداری فدراسیون کارمندهای زیادی دارد و بودجه فدراسیون جوابگوی این تعداد کارمند و قراردادهایی که بسته شده نیست، ادامه داد: متأسفانه همین طور است. با توجه به بودجه فدراسیون، قراردادهایی که بسته شده خیلی خوب نبوده و نیروی مازاد زیادی جذب فدراسیون شده‌اند. کسانی که واقعاً کارایی ندارند و نمی‌توان از آنها استفاده کرد و این هم یکی از چالش‌هایی است که با آن مواجه هستیم.

سلیمی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه امکان دارد مسئله قراردادها را حل کرد بدون اینکه بار مالی به فدراسیون تحمیل شود؟ گفت: ما پیگیر آن هستیم که بار مالی برای فدراسیون به حداقل برسد. قرار است یک مشاور حقوقی مجرب بیاوریم تا قراردادها را بررسی کند. ببینیم شرایط به چه صورت است اما به دنبال حل این مسئله هم هستیم.

«چندی پیش علی مرادی رئیس پیشین فدراسیون اعلام کرد سه میلیاردی که کمیته ملی المپیک به حساب فدراسیون واریز کرده باید تا شهریورماه حفظ شود. حالا که فدراسیون را تحویل گرفته‌اید چقدر از این مبلغ در حساب فدراسیون وجود دارد؟» سلیمی در این خصوص نیز تصریح کرد: در مورد این مساله انوشیروانی باید صحبت کند اما در کل شرایط مالی فدراسیون خوب نیست. قول‌های خوبی از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک گرفته‌ایم. خودمان هم جلسات خیلی خوبی را در این مدت با ارگان‌های مختلف داشتیم. بحث اسپانسری فدراسیون را به شدت پیگیر هستیم. با توجه به اینکه هزینه‌ها زیاد است، می‌دانیم بودجه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک جوابگو نیست و از این رو به دنبال این هستیم که هر چه زودتر اسپانسر جذب کنیم.