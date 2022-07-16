به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در شهر تاشکند ازبکستان با حضور نمایندگان کشورمان آغاز خواهد شد که برنامه رقابتها به شرح زیر است:
یکشنبه ۲۶ تیر ماه، ساعت ۹:۳۰
دسته ۵۵ کیلوگرم نوجوانان (۱۴ شرکت کننده)
محراب دواسری با رکورد ورودی ۲۱۰ کیلوگرم در گروه B وزنه میزند و در استارت لیست این وزن به صورت مشترک با دو وزنهبردار ازبکستان در رده هفتم قرار دارد.
پنجشنبه ۳۰ تیر ماه، ساعت ۹:۳۰
دسته ۸۱ کیلوگرم نوجوانان (۶ شرکت کننده)
امیر حسین قربانی و ایلیا صالحی پور با رکوردهای ورودی ۳۰۰ و ۲۹۰ کیلوگرم، در استارت لیست بعد از نماینده قزاقستان در ردههای دوم و سوم قرار دارند. نتایج این دو وزنهبردار در رده سنی جوانان نیز برای تیم ملی محسوب خواهد شد.
پنجشنبه ۳۰ تیر ماه، ساعت ۱۸
دسته ۷۳ کیلوگرم جوانان (۱۳ شرکت کننده)
علی علیپور با رکوردهای ورودی ۳۰۰ در بین ۱۳ شرکت کننده نهم است.
شنبه اول مرداد، ساعت ۱۲:۳۰
دسته ۸۹ کیلوگرم جوانان (۱۵ شرکت کننده)
علیرضا معینی سده و علی کشتکار با رکوردهای ورودی ۳۴۵ و ۳۳۵ کیلوگرم به ترتیب در ردههای اول و سوم استارت لیست قرار دارند.
برنامه رقابت وزنهبرداران ایرانی
یکشنبه ۲۶ تیر ماه، ساعت ۹:۳۰
دسته ۵۵ کیلوگرم نوجوانان (۱۴ شرکت کننده)
محراب دواسری با رکورد ورودی ۲۱۰ کیلوگرم در گروه B وزنه میزند و در استارت لیست این وزن مشترکا با دو وزنهبردار ازبک در رده هفتم قرار دارد.
پنجشنبه ۳۰ تیر ماه، ساعت ۹:۳۰
دسته ۸۱ کیلوگرم نوجوانان (۶ شرکت کننده)
امیر حسین قربانی و ایلیا صالحی پور با رکوردهای ورودی ۳۰۰ و ۲۹۰ کیلوگرم، در استارت لیست بعد از نماینده قزاق در ردههای دوم و سوم قرار دارند. نتایج این دو وزنهبردار در رده سنی جوانان نیز برای تیم ملی محسوب خواهد شد.
پنجشنبه ۳۰ تیر ماه، ساعت ۱۸
دسته ۷۳ کیلوگرم جوانان (۱۳ شرکت کننده)
علی علیپور با رکوردهای ورودی ۳۰۰ در بین ۱۳ شرکت کننده نهم است.
شنبه اول مرداد، ساعت ۱۲:۳۰
دسته ۸۹ کیلوگرم جوانان (۱۵ شرکت کننده)
علیرضا معینی سده و علی کشتکار با رکوردهای ورودی ۳۴۵ و ۳۳۵ کیلوگرم به ترتیب در ردههای اول و سوم استارت لیست قرار دارند.
شنبه اول مرداد، ساعت ۱۴:۳۰
دسته ۹۶ کیلوگرم نوجوانان (۴ شرکت کننده)
امیرحسین آجرلو با رکورد ورودی ۲۹۵ کیلوگرم بعد از نماینده ازبکستان (۳۰۰) دوم است. ضمن اینکه آجرلو در رده سنی جوانان هم برای تیم ایران محسوب خواهد شد. او در بین ۶ وزنهبردار رده سنی جوانان در رده چهارم استارت لیست قرار دارد.
دسته ۹۶ کیلوگرم جوانان (۶ شرکت کننده)
محمد توفیق پوزش با رکورد ورودی ۳۳۵ کیلوگرم بعد از نماینده عربستان (۳۴۵) دوم است.
یکشنبه ۲ مرداد، ساعت ۱۲:۳۰
دسته ۱۰۲+ کیلوگرم نوجوانان (۶ شرکت کننده)
طاها نعمتی با رکورد ورودی ۳۴۵ کیلوگرم شانس نخست کسب مدال طلای فوق سنگین نوجوانان آسیا محسوب میشود. رکورد طاها نعمتی در دسته فوق سنگین جوانان آسیا هم محسوب میشود که در آن استارت لیست او در رده ششم قرار دارد.
دوشنبه ۳ مرداد، ساعت ۱۲:۳۰
دسته ۱۰۹ کیلوگرم جوانان (۳ شرکت کننده)
محمد مسعود ممیوند با رکورد ورودی ۳۶۰ کیلوگرم شانس نخست کسب مدال طلای این دسته محسوب میشود.
دسته ۱۰۹+ کیلوگرم جوانان (۱۱ شرکت کننده)
علیرضا اسفندیاری با رکورد ورودی ۳۶۰ در رده چهارم قرار دارد. در این وزن میرزابایف ازبکستانی با رکورد ورودی ۳۸۰ شانس نخست کسب مدال طلا است.
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