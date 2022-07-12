افت سرمایه گذاری در حوزه پرتاب ماهواره در چندسال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سالاریه امروز در حاشیه اولین همایش سراسری کیوبست و گردهمایی تیمهای شرکت کننده در مسابقات ماهواره مکعبی در پاسخ به سوالی درباره برنامه سازمان فضایی در افق ۱۴۰۴ توضیح داد و گفت: سازمان فضایی در ۴ سالی که پیش رو دارد چند مدل برنامه را پیگیری میکند؛ یکی بحث اتمام پروژههایی است که از سالهای قبل ناتمام باقی مانده و باید هرچه سریع تکمیل شود.
سالاریه افزود: در حال حاضر حدود ۶ ماهواره در سطح پرتاب داریم که شامل ماهوارههای سنجشی و مخابراتی با دقتهای مختلف میشود و ان شاءالله ظرف امسال و سال آینده تکمیل و یا پرتاب میشوند.
رئیس سازمان فضایی ضمن اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامههایی که دنبال میکنیم، بحث تقویت بخش خصوصی است، ادامه داد: برنامه فضایی کشور در افق ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰ تقریباً نهایی و برنامه جدیدی تدوین شده و برنامههای گذشته نیز مورد بازنگری قرار گرفته است؛ سهم عمدهای را در این برنامهها برای حضور بخش خصوصی در حوزه ساخت انواع ماهواره و ارائه سرویسها و خدماتی که از طریق ماهوارههای سنجشی صورت میگیرد، در نظر گرفته ایم.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه حضور شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد دانشگاهی در عرصه فضایی در چند سال گذشته را چطور ارزیابی میکنید، گفت: در حوزه بهره وری و بهره برداری از ماهواره و تصاویری که ماهوارههای سنجشی در اختیار قرار میدهند، یک رشد آرامی داشتیم و به هر حال شرکتهایی شکل گرفتند و آرام آرام حاکمیت و تا حدی بخشهای تجاری به اهمیت این قضیه پی میبرند.
سالاریه با اشاره به اینکه این رشد روند کندی دارد و باید سرعت رشد را افزایش دهیم، تصریح کرد: به هر حال حضور شتاب دهندهها، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری دانشگاهها در این موضوع خیلی میتواند کمک کند؛ چرا که ریسک سرمایه گذاری در این حوزهها پایین بوده و بیشتر دانش محور است اما در زمینه طراحی ساخت ماهواره و تجهیزات و المانهای ماهوارهای نیاز به سرمایه گذاری بیشتری داریم.
وی با اشاره به افت سرمایه گذاری در زمینه پرتاب ماهواره در چند سال گذشته گفت: در چند سال گذشته مقداری فرایند پرتاب ماهواره با افت سرمایه گذاری دولتی مواجه بوده و یک عقب افتادگی در این زمینه داریم که کاملاً حس میشود که باید جبران کرد. تمام تلاش ما این است که در چند سال آینده و در افق ۱۴۰۴ در حوزه فناوریهای سخت، ساخت ماهواره و ساخت المانهای مرتبط با ماهواره، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری دانشگاهها هرچه سریعتر فعال شوند.
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