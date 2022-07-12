تلاش مرکز مطالعات ژئوتکنیک در جهت اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش گوهری از بازدید میدانی تیمی ۹ نفره از کارشناسان مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران، از کارخانه سیمان انارک واقع در شهرستان دلیجان خبر داد و گفت: بازدید کارشناسان این مرکز از کارخانه سیمان انارک دلیجان را در راستای تلاش‌های مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح با هدف احراز صلاحیت اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ است و طی این بازدید یک روزه علاوه بر بررسی میدانی فرآیند تولید سیمان، فعالیت آزمایشگاه‌های کارخانه سیمان انارک دلیجان مورد مشاهده و ارزیابی قرار گرفت تا تجربیات فنی این واحدها در زمینه دستیابی به گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ به اشتراک گذاشته شود.

به گفته رئیس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران، انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی سیمان مطابق با استانداردهای ملی ایران و رهنمودهای تصریح شده در استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ از دیگر برنامه‌های این بازدید بود که ضمن بازآموزی و انتقال درس آموخته‌های فنی به کارشناسان مرکز مطالعات ژئوتکنیک، مسیر دستیابی مرکز به گواهینامه یادشده را هموارتر خواهد ساخت.

استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵، استانداردی بین المللی و تخصصی ویژه آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون بوده و به احراز صلاحیت این واحدها می‌پردازد. مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، پیش از این موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ شده است.