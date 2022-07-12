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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۰

در بازدید از کارخانه سیمان انارک صورت گرفت؛

تلاش مرکز مطالعات ژئوتکنیک در جهت اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵

تلاش مرکز مطالعات ژئوتکنیک در جهت اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵

رئیس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران از بازدید میدانی تیمی ۹ نفره از کارشناسان این مرکز از کارخانه سیمان انارک واقع در شهرستان دلیجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش گوهری از بازدید میدانی تیمی ۹ نفره از کارشناسان مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران، از کارخانه سیمان انارک واقع در شهرستان دلیجان خبر داد و گفت: بازدید کارشناسان این مرکز از کارخانه سیمان انارک دلیجان را در راستای تلاش‌های مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح با هدف احراز صلاحیت اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ است و طی این بازدید یک روزه علاوه بر بررسی میدانی فرآیند تولید سیمان، فعالیت آزمایشگاه‌های کارخانه سیمان انارک دلیجان مورد مشاهده و ارزیابی قرار گرفت تا تجربیات فنی این واحدها در زمینه دستیابی به گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ به اشتراک گذاشته شود.

به گفته رئیس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران، انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی سیمان مطابق با استانداردهای ملی ایران و رهنمودهای تصریح شده در استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ از دیگر برنامه‌های این بازدید بود که ضمن بازآموزی و انتقال درس آموخته‌های فنی به کارشناسان مرکز مطالعات ژئوتکنیک، مسیر دستیابی مرکز به گواهینامه یادشده را هموارتر خواهد ساخت.

استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵، استانداردی بین المللی و تخصصی ویژه آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون بوده و به احراز صلاحیت این واحدها می‌پردازد. مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، پیش از این موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ شده است.

کد مطلب 5536246

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