نمایشگاه توانمندی های شهری قابل تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای سخنان خود با اشاره به سالروز حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضا شاه، اظهار کرد: متأسفانه مردم به دلیل اعتراض به بدحجابی در حرم مطهر به گلوله بسته شدند. این اقدام حرکتی زشت و پلید از سوی خاندان پهلوی بود که لکه سیاه و سنگینی را از آنها به جای گذاشت.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران به نامگذاری روز عفاف و حجاب اشاره کرد و افزود: مردم ما اصولاً به دنبال عفاف و حجاب بوده و مردم عفیفی هستند و در طول تاریخ نیز به همین شکل بوده که این موضوع می‌تواند پشتوانه مستحکمی برای خانواده‌ها باشد.

وی با بیان اینکه نتایج بی بند و باری های امروز را در کشورهای اروپایی و آمریکایی شاهد هستیم، یادآور شد: برای گرامیداشت روز عفاف و حجاب در کشور برنامه‌های خوبی پیش بینی شده است.

چمران با اشاره به برگزاری نمایشگاه شهرهای خواهر خوانده و توانمندی مدیریت شهری در هفته گذشته، تأکید کرد: این نمایشگاه به خوبی برگزار شد که خدمات ارائه شده در این زمینه قابل تقدیر است. برگزاری همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری نیز رویداد خوبی بود که امیدواریم به نتایج مثبتی برسد و این فرصت را از دست ندهیم. تا به حال سرمایه گذاری درست و ارزشمندی در شهر تهران نداشتیم و آنگونه که توقع داشتیم، نبوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دیدگاه شهرداری تهران به سرمایه گذاران، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تغییر دیدگاهی که در شهرداری نسبت به سرمایه گذاران صورت می‌گیرد، سرمایه گذاری در پایتخت به نتیجه برسد. مهمترین سرمایه گذاری در تهران در بخش ساختمان است که یکی از چالش‌های سرمایه گذاران در این بخش، مدت طولانی صدور پروانه ساخت است. بنابراین تسهیل گری در سرمایه گذاری یکی از مهمترین راه‌ها برای جذب سرمایه گذار به شمار می‌رود.

وی به سقوط کودک چهار ساله به چاه در میدان بسیج اشاره کرد و افزود: این کودک، از اتباع افغانی و به هر حال کودک دلبند یک خانواده بوده که در چاه غیرقابل مشاهده در رمپ و لوپ میدان بسیج به عنوان محلی که جای استراحت نیست، در چاه سقوط کرده که امیدواریم شهرداری تهران نیز خانواده این کودک را دریابد و به آنها رسیدگی شود.

چمران با بیان اینکه در اخبار این موضوع مطرح شده که سقوط در یک بوستان اتفاق افتاده اما اینگونه نبوده است، یادآور شد: با این وجود چنین مناطقی نیز باید امن باشند چراکه کارگرانی نیز برای آبیاری فضای سبز در چنین فضاهایی رفت و آمد می‌کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در شورا و شهرداری از این حادثه متاسف و متأثر هستیم، ابراز امیدواری کرد که قوه قضائیه با عدل و انصاف به مساله بنگرد و بررسی دقیقی را نسبت به موضوع داشته باشد.