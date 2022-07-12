به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز سه‌شنبه بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود.

قیمت انواع میوه عنوان قیمت به ریال موز ۳۱۵,۰۰۰ زردآلو ۴۷۰,۰۰۰ توت فرنگی ۵۲۰,۰۰۰ توت سیاه ۳۵۰,۰۰۰ هندوانه ۶۰,۰۰۰ نارنگی ۱۶۰,۰۰۰ گوجه سبز ۴۰۰,۰۰۰ به ۲۲۰,۰۰۰ خیار گلخانه‌ای ۱۰۵,۰۰۰ سیب سبز (گرانی اسمیت) ۱۳۲,۰۰۰ سیب زرد لبنان ۱۷۲,۰۰۰ سیب قرمز لبنان ۱۲۹,۰۰۰ کیوی ۱۴۵,۰۰۰ لیمو شیرین ۹۹,۰۰۰ موز خوشه‌ای سایزهای ۷ الی ۹ ۳۱۰,۰۰۰ ازگیل ۳۷۰,۰۰۰ لیموترش انواع (سنگی، پرشین لایم ، مینابی) ۲۲۰,۰۰۰ انجیر زرد ۲۵۰,۰۰۰ انگور بی دانه سفید ۲۴۰,۰۰۰ انگور بی دانه قرمز و سیاه ۲۴۰,۰۰۰ انگور مهری ۱۵۰,۰۰۰ گریپ فروت ۹۷,۰۰۰ طالبی جانا ۱۲۰,۰۰۰ گلابی ۳۸۰,۰۰۰ نارگیل هر کیلوگرم ۳۵۰,۰۰۰ زنجبیل تازه ۵۷۰,۰۰۰ آناناس طلایی ۷۲۰,۰۰۰ قیمت انواع تره‌بار عنوان قیمت به ریال بادمجان ۱۳۰,۰۰۰ گوجه فرنگی ۲۱۰,۰۰۰ تره فرنگی ۹۰,۰۰۰ خیار سالادی ۴۵,۰۰۰ فلفل دلمه سبز ۱۷۵,۰۰۰ فلفل دلمه رنگی ۹۸,۰۰۰ کاهو رسمی پاک کرده ۷۰,۰۰۰ کاهو پیچ (سالادی) ۹۸,۰۰۰ کدو مسمایی ۱۱۵,۰۰۰ کرفس ۹۵,۰۰۰ کلم بروکلی ۱۱۵,۰۰۰ کاهو (کلم) چینی ۵۵,۰۰۰ کلم سفید ۶۲,۰۰۰ کلم قرمز ۶۵,۰۰۰ کلم قمری (با برگ و بدون برگ) ۵۹,۰۰۰ گل کلم ۷۹,۰۰۰ لوبیا سبز قیطونی ۱۷۵,۰۰۰ نارنج ۶۹,۰۰۰ هویج فرنگی و ایرانی ۷۲,۰۰۰ پیاز ریز انواع ۳۰,۰۰۰ سیب زمینی سردخانه‌ای ۱۱۰,۰۰۰ سیب زمینی نو ۱۴۵,۰۰۰ سیر تازه بدون برگ ۱۹۰,۰۰۰ قیمت باقلا سبز ۱۱۵,۰۰۰ کنگر پاک شده ۳۹۰,۰۰۰ خیار رویال ۸۵,۰۰۰ خیار رسمی و خاردار ۸۵,۰۰۰ باقلا سبزپاک کرده ۴۷۰,۰۰۰ برگ مو ۲۷۰,۰۰۰ نخودفرنگی ۱۲۹,۰۰۰ ذرت معمولی ۹۹,۰۰۰ ریواس صورتی ۲۵۰,۰۰۰ بادمجان دلمه ۱۲۰,۰۰۰ پیاز سفید صدفی ۸۵,۰۰۰ لیمو ترش انواع (سنگی، پرشین لایم ، مینابی) ۱۹۹,۰۰۰ ذرت شیرین ۱۸۵,۰۰۰ پیاز زرد ۷۵,۰۰۰ گوجه فرنگی گیلاسی، زیتونی و خوشه‌ای و… ریز فله ۱۹۰,۰۰۰ پیاز قرمز ۵۸,۰۰۰ ریواس سبز ۱۵۰,۰۰۰ کنگر پاک نشده ۲۵۰,۰۰۰ خیار کوتاه بذر اصفهان ۹۵,۰۰۰ خیار گلخانه‌ای ۱۱۰,۰۰۰ زنجبیل تازه ۵۷۰,۰۰۰ گوجه گیلاسی و زیتونی بسته ۴۰۰ گرمی ۱۳۰,۰۰۰ فلفل ریز انواع ( کاپی ، شیرین، تند، کبابی) ۱۴۰,۰۰۰ سیب زمینی ریز ۵۰,۰۰۰