به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز سهشنبه بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
|عنوان
|قیمت به ریال
|موز
|۳۱۵,۰۰۰
|زردآلو
|۴۷۰,۰۰۰
|توت فرنگی
|۵۲۰,۰۰۰
|توت سیاه
|۳۵۰,۰۰۰
|هندوانه
|۶۰,۰۰۰
|نارنگی
|۱۶۰,۰۰۰
|گوجه سبز
|۴۰۰,۰۰۰
|به
|۲۲۰,۰۰۰
|خیار گلخانهای
|۱۰۵,۰۰۰
|سیب سبز (گرانی اسمیت)
|۱۳۲,۰۰۰
|سیب زرد لبنان
|۱۷۲,۰۰۰
|سیب قرمز لبنان
|۱۲۹,۰۰۰
|کیوی
|۱۴۵,۰۰۰
|لیمو شیرین
|۹۹,۰۰۰
|موز خوشهای سایزهای ۷ الی ۹
|۳۱۰,۰۰۰
|ازگیل
|۳۷۰,۰۰۰
|لیموترش انواع (سنگی، پرشین لایم، مینابی)
|۲۲۰,۰۰۰
|انجیر زرد
|۲۵۰,۰۰۰
|انگور بی دانه سفید
|۲۴۰,۰۰۰
|انگور بی دانه قرمز و سیاه
|۲۴۰,۰۰۰
|انگور مهری
|۱۵۰,۰۰۰
|گریپ فروت
|۹۷,۰۰۰
|طالبی جانا
|۱۲۰,۰۰۰
|گلابی
|۳۸۰,۰۰۰
|نارگیل هر کیلوگرم
|۳۵۰,۰۰۰
|زنجبیل تازه
|۵۷۰,۰۰۰
|آناناس طلایی
|۷۲۰,۰۰۰
قیمت انواع ترهبار
|عنوان
|قیمت به ریال
|بادمجان
|۱۳۰,۰۰۰
|گوجه فرنگی
|۲۱۰,۰۰۰
|تره فرنگی
|۹۰,۰۰۰
|خیار سالادی
|۴۵,۰۰۰
|فلفل دلمه سبز
|۱۷۵,۰۰۰
|فلفل دلمه رنگی
|۹۸,۰۰۰
|کاهو رسمی پاک کرده
|۷۰,۰۰۰
|کاهو پیچ (سالادی)
|۹۸,۰۰۰
|کدو مسمایی
|۱۱۵,۰۰۰
|کرفس
|۹۵,۰۰۰
|کلم بروکلی
|۱۱۵,۰۰۰
|کاهو (کلم) چینی
|۵۵,۰۰۰
|کلم سفید
|۶۲,۰۰۰
|کلم قرمز
|۶۵,۰۰۰
|کلم قمری (با برگ و بدون برگ)
|۵۹,۰۰۰
|گل کلم
|۷۹,۰۰۰
|لوبیا سبز قیطونی
|۱۷۵,۰۰۰
|نارنج
|۶۹,۰۰۰
|هویج فرنگی و ایرانی
|۷۲,۰۰۰
|پیاز ریز انواع
|۳۰,۰۰۰
|سیب زمینی سردخانهای
|۱۱۰,۰۰۰
|سیب زمینی نو
|۱۴۵,۰۰۰
|سیر تازه بدون برگ
|۱۹۰,۰۰۰
|قیمت باقلا سبز
|۱۱۵,۰۰۰
|کنگر پاک شده
|۳۹۰,۰۰۰
|خیار رویال
|۸۵,۰۰۰
|خیار رسمی و خاردار
|۸۵,۰۰۰
|باقلا سبزپاک کرده
|۴۷۰,۰۰۰
|برگ مو
|۲۷۰,۰۰۰
|نخودفرنگی
|۱۲۹,۰۰۰
|ذرت معمولی
|۹۹,۰۰۰
|ریواس صورتی
|۲۵۰,۰۰۰
|بادمجان دلمه
|۱۲۰,۰۰۰
|پیاز سفید صدفی
|۸۵,۰۰۰
|لیمو ترش انواع (سنگی، پرشین لایم، مینابی)
|۱۹۹,۰۰۰
|ذرت شیرین
|۱۸۵,۰۰۰
|پیاز زرد
|۷۵,۰۰۰
|گوجه فرنگی گیلاسی، زیتونی و خوشهای و… ریز فله
|۱۹۰,۰۰۰
|پیاز قرمز
|۵۸,۰۰۰
|ریواس سبز
|۱۵۰,۰۰۰
|کنگر پاک نشده
|۲۵۰,۰۰۰
|خیار کوتاه بذر اصفهان
|۹۵,۰۰۰
|خیار گلخانهای
|۱۱۰,۰۰۰
|زنجبیل تازه
|۵۷۰,۰۰۰
|گوجه گیلاسی و زیتونی بسته ۴۰۰ گرمی
|۱۳۰,۰۰۰
|فلفل ریز انواع (کاپی، شیرین، تند، کبابی)
|۱۴۰,۰۰۰
|سیب زمینی ریز
|۵۰,۰۰۰
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