محمد علي سپانلو : بررسي كتاب در وزارت ارشاد ، حيرت انگيز است

درادامه مصاحبه خبرنگار ادبي " مهر " با شاعران و نويسندگان كشورمان درباره جايگاه ادبيات در انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ، اين بار از " محمد علي سپانلو" ، شاعر و مترجم ادبيات خواسته شد تا نظرخود را مطرح كند كه وي از اظهار نظردر اين زمينه خودداري كرد وتمايلي براي ورود به اين بحث از خود نشان نداد ، اما اين شاعر ، گلايه ديگري را مطرح كرد. " سپانلو" به خبرنگار ادبي " مهر " گفت : قبلا اگر اشكالي از آثار يك مولف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گرفته مي شد ، خيلي راحت با بررسان اثر گفت و گو و تبادل نظر صورت مي گرفت و نهايتا نتيجه اي با توافق طرفين ( بررس و مولف ) حاصل مي شد اما مدتي است كه متاسفانه اين وزارتخانه بررس هاي خود را معرفي نمي كند و مولف و ناشر را دچار سردرگمي مي سازد كه اين شيوه به اعتقاد من صحيح نيست.اين شاعر افزود : با وجود سن و سال نسبتا بالا و مشغله هاي فراوان ذهني ، ديگر مانند گذشته حوصله ندارم با كسي بحث كنم ، اشتياق خاصي هم براي چاپ كتاب ندارم.وي در توضيح بيشتر گفت : ترجمه رمان آمريكايي " آنها به اسب ها شليك مي كنند " را قبلا يك بار منتشر كرده ام و اكنون كه قرار است اين ترجمه بدون هيچ گونه تغييري براي نوبت دوم منتشر شود ، وزارت ارشاد مانع تراشي مي كند ، آيا اين خواسته نابه جايي است كه مولف ، معيارهاي بررسي اثر و دلايل منع انتشار كتابش را بداند؟سپانلو در ادامه گفت و گوي خود با خبرنگار ادبي " مهر " از انتشار گزيده شعرهاي خود در نشر مرواريد خبر داد. اين گزيده احتمالا تا زمان برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران عرضه خواهد شد.گفتني است در زمينه جايگاه ادبيات در كتاب سال جمهوري اسلامي و معيارهاي داوري آثار ، تا امروز " حسين منزوي " ، " محمد شمس لنگرودي " ، " مفتون اميني " و " مجيد نظافت " با خبرگزاري " مهر " گفت و گو كرده اند.