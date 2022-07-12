کاهش رشد نقدینگی در بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، علی صالح آبادی در نشست دورهای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه ضوابط مربوط به عرضه اولیه و معاملات ثانویه گواهی سپرده عام با هماهنگی بانک مرکزی در شورایعالی بورس تصویب شده است، افزود: این ابزار، امکان مناسبی برای تجهیز منابع در اختیار بانکها میگذارد و در بازار سرمایه قابل انتشار و معامله خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی در سهماهه اول سال جاری گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سهماهه مشابه سال گذشته کاهشی بوده که انضباط مالی دولت متأثر از عدم استفاده از تنخواه گردان در این خصوص بسیار مؤثر بوده است.
صالحآبادی با بیان اینکه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، خط قرمز بانک مرکزی است و با سختگیری شدید دنبال میشود، ادامه داد: ساماندهی اضافه برداشت بانکها از طریق ایجاد محدودیت برای بانکهای ناتراز و لزوم توثیق وثایق نقدشونده در ازای اضافه برداشت توسط بانک مرکزی انجام میشود.
صالحآبادی بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تاکید کرد و افزود: علیرغم وجود محدودیت در منابع بانکها پرداخت این تسهیلات جزو اولویتهای بانک مرکزی و شبکه بانکی است.
در این جلسه همچنین بر لزوم رعایت ضوابط مربوط به مبارزه با پولشویی و اجرای مفاد باقیمانده از قانون جدید چک تاکید شد.
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