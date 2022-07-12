به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان عشایر کشور در مشهد، با بیان این‌که اعزام معلم ثابت برای مناطق عشایری کشور گام نخست در ایجاد عدالت آموزشی و تربیتی است، اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید ۹ هزار معلم جدید و دانش آموخته از دانشگاه فرهنگیان به مدارس عشایری سراسر کشور اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به نیاز ۲۷ هزار معلم در مناطق عشایری و مرزی، ادامه داد: گام بعدی، تأمین و تکمیل تجهیزات و زیرساخت‌های فضای آموزشی است زیرا در برخی مدارس عشایر هنوز کانکس و مدارس سنگی فعال است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: ابتدا برنامه این بود که طی دو تا سه سال همه این مدارس نوسازی شود اما اخیرأ تصمیم گرفته شد با سازه‌های سبک، نوسازی این مدارس انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: برای نوسازی مدارس عشایری و نقاط مرزی به‌صورت جهادی فعالیت می‌کنیم تا در پایان سال جاری بتوانیم در تمامی مناطقی که مانع خاصی ندارد، این سازه‌ها به‌عنوان کلاس درس استقرار یابد.